世界盃╱王者之爭懸念再起 誰能折桂？

美加墨世界盃開賽在即，誰能最終在擴軍後的首次世界盃封王？（路透）

美加墨世界盃 開賽在即，誰能最終在擴軍後的首次世界盃封王，令許多人津津樂道。

雖然擴軍至48支球隊，有實力爭冠的球隊仍然只有歐洲諸強和南美雙雄。世界盃也會有冷門，但類似歐國盃「丹麥 童話」、「希臘神話」這樣的故事很難出現。冠軍「確定性」很高，自1954年以來，拿冠軍的來來回回就這麼幾支球隊。而整個世界盃歷史上也只有8支球隊曾奪冠。目前看，其他足球「新勢力」短期內仍難以撼動強者們的地位。

本屆世界盃的最大奪冠熱門當屬西班牙隊。美國投資銀行高盛集團、足球數據網站「德國轉會市場」等都預測西班牙隊將第二次奪得世界盃冠軍。皇馬無人入選，成為西班牙大名單公佈時最勁爆的新聞。這個歷史頭一遭顯示出西班牙隊更新換代的決心和勇氣。巴薩貢獻了8名球員，年輕的亞馬爾（Lamine Yamal）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）等將努力復刻2010年前輩們「拿了歐國盃、再拿世界盃」的壯舉。

作為2024年歐國盃冠軍，這支西班牙隊平均年齡26.7歲，在所有參賽隊里第六年輕，也是豪強球隊里最年輕的。世界盃擴軍後戰線拉長，要多打一場32強淘汰賽，年輕意味著更強的衝擊力和更好的恢復能力。但同時，年輕也有短板，尤其是到了淘汰賽階段，大賽經驗、心態、抗壓能力等往往比技戰術更重要。畢竟，大熱門「翻車」在世界盃歷史上屢見不鮮。

法國和英格蘭隊也都是奪冠熱門，兩支球隊都擁有大量出色球員，但他們都需要把更多精力放在場外，解決自己的「更衣室問題」。英格蘭一度被球迷戲稱「內鬨頻傳」，法國也是「內鬥」不斷，團結屢屢成為兩支球隊更進一步的阻礙。

本屆賽事法國隊人才濟濟，志在時隔8年第三次奪冠。27歲的姆巴佩（Kylian Mbappé）已在世界盃取得12個進球，距世界盃歷史進球王——德國前鋒克洛澤（Miroslav Klose）的紀錄（16球）只差4球。但本賽季他在皇馬並不愉快，而連續兩年幫助巴黎聖日耳曼（PSG）奪得歐冠冠軍的2025年金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembélé）狀態火熱，奧利塞（Michael Olise）在拜仁進球如拾草芥。如何讓三大前鋒「1+1+1>3」，是擺在法國教練組戰術板上最重要的課題。

對英格蘭隊來說，距他們上一次、也是唯一一次世界盃奪冠，已足足過去了一個甲子（60年）。從大名單看，主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）做了很艱難的決定。大牌球員阿諾德（Trent Alexander-Arnold）、福登（Phil Foden）、帕爾默（Cole Palmer）的落選，可以看出這支英格蘭隊正在告別唯名氣論。

對很多球迷來說，阿根廷和葡萄牙的命運可能更扣人心弦。自1962年巴西隊衛冕之後，再也沒有球隊能在世界盃衛冕。2022年梅西（Lionel Messi）和他的阿根廷隊度過了一個神奇的冬天，這次他們保留了17名冠軍球員，主力框架還在，但即將年滿39歲的梅西恐怕難以再度捧起大力神盃了，不過已13球在手的他，仍有衝擊世界盃歷史射手王的可能。

相比之下，狀態大不如前的C羅（，Cristiano Ronaldo）反迎來捧杯的更大可能性。葡萄牙擁有新的「黃金一代」，巴黎雙星維蒂尼亞（Vitinha）、若昂·內維斯（João Neves）和布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）、貝爾納多·席爾瓦（Bernardo Silva）組成的強大中場，不輸給任何一支強隊。當然，41歲的C羅已很難肩負起摧城拔寨的重任，但對這群看著C羅踢球長大的葡萄牙球星們來說，還有什麼比和偶像一起衝擊世界冠軍更好的事呢？

歐洲還有一支「無冕之王」，曾三度闖進世界盃決賽的荷蘭隊3次鎩羽，本屆賽事會成為他們夢想的新起點嗎？如今的荷蘭隊不再如「全攻全守」時代那般星光耀眼，尤其是在前場缺少超級爆點。但沒有超級球星，有時也未必會早早出局，穩定、團結、務實在盃賽中往往更為重要，荷蘭隊依然有和任何一支球隊一較高下的底氣。

說到世界盃爭冠球隊，怎麼能少了5次加冕的巴西和四度奪魁的德國？平均年齡超過29歲的巴西隊顯然有些「老」了，但作為唯一一支從未缺席世界盃的球隊，他們依然擁有足夠的底蘊，但客觀來說，目前這支巴西隊想時隔24年再度奪冠非常困難。

德國隊的處境也很尷尬。作為2014年世界盃冠軍，他們已連續兩屆倒在小組賽階段。但也正因為此，或許他們又是本屆賽事最容易被低估的強隊。不過，對德國隊主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）來說，球隊攻防兩端的問題一直沒能真正解決，球隊的專注度、意志力與當年相比也相去甚遠。要想有所作為，德國隊需要做出的改變還有很多，需要找回來的東西也很多。

世界盃四年一度，其最大魅力就在於不可預測性。誰能最終奪冠這個最大懸念，要等到7月20日揭曉。而之前的這一個多月，就先一起欣賞各路球隊的表演吧。