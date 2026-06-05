世界盃D組巡禮╱實力最均衡 美國隊能逃出生天？

效力於AC米蘭隊的普利西奇是美國隊的靈魂。（路透檔案照）

在美加墨世界盃 全部12個小組中，東道主美國隊所在的D組沒有傳統豪門球隊，但實力最為均衡。除了坐擁「黃金一代」的美國隊之外，還有天賦頗高的土耳其 、世界盃常客澳洲隊以及「硬骨頭」巴拉圭隊。四支球隊綜合實力極為接近，讓D組成為本屆世界盃最難預測、也最刺激的「肉搏組」。

或許很少有人知道，美國男足也曾獲得過世界盃季軍。當然，那要追溯到1930年第一屆世界盃，當時只有13支球隊參加，賽程賽制與現在不可同日而語。

經過較長時間的沉寂，藉著舉辦1994年世界盃的東風，美國男足開始真正走入國際足壇視野。2002年韓日世界盃，美國隊打進了八強，其中小組賽3:2擊敗葡萄牙 「黃金一代」讓人印象深刻。

這一次，美國隊再次迎來本土征戰世界盃的良機，而美國男足的「黃金一代」正走向成熟。在總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）公佈的26人大名單中，有過半效力於歐洲頂級聯賽，可見美國男足目前的人才厚度。

效力於AC米蘭隊的普利西奇（Christian Pulisic）依然是球隊的靈魂，他的邊路突破是球隊進攻的生命線。效力於尤文圖斯的麥肯尼（Weston McKennie）則能為球隊提供強大的中場硬度。此外，鋒線上還有在摩納哥表現出色的巴洛根（Folarin Balogun）以及速度極快的馬賽邊鋒維阿（Timothy Weah）。

美國隊去年同這三個小組賽對手都進行過友誼賽，當時對陣土耳其隊以1:2失利，對陣澳洲和巴拉圭隊則以相同的2:1獲勝。

本次世界盃的賽程設置對東道主足夠友好：首戰巴拉圭隊，次戰澳洲隊，末戰土耳其隊，難度逐漸升級。只要前兩場美國隊能掌控住局面，出線就穩了一半。

如果要選一支本屆世界盃最具「神經刀」氣質的球隊，土耳其隊當仁不讓。闊別世界盃24年之後，土耳其隊攜一眾天才球員重返舞台中央，也讓人對這支曾經的世界盃四強隊伍充滿期待。

主帥蒙特拉（Vincenzo Montella）沒有照搬義大利的防守哲學，而是把這支球隊打造成了一支敢於控球、敢於壓上的技術流隊伍。效力於國際米蘭隊的中場「大腦」恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）是球隊「節拍器」，定位球功夫了得。兩位天才新星——皇馬的居萊爾（Arda Güler）和尤文的伊爾迪茲（Kenan Yıldız）本賽季在俱樂部表現搶眼，他們的個人能力將是球隊撕開對手防線的最大利器。

整體來看，這支土耳其隊上限極高，只要能克服球隊的「神經刀」基因，耐心同對手周旋，力壓美國隊、領跑小組賽不是沒有可能。

澳洲隊是世界盃的常客，這是他們連續第六次挺進世界盃會內賽。在美加墨世界盃上，澳洲隊最大的武器依然是防守紀律、身體對抗和定位球戰術。效力於萊斯特城的後衛蘇塔（Harry Souttar）是無可爭議的「空霸」，身高1米98的他不僅是「袋鼠軍團」的後防大閘，進攻端更可承擔高空轟炸任務。

對於澳洲隊而言，小組賽前兩戰要爭取在土耳其和美國隊身上偷分，末戰對陣巴拉圭隊則要全力拿下。

巴拉圭是本組世界排名最低的球隊，但實力不容小覷。在主帥阿爾法羅（Gustavo Alfaro）的調教下，巴拉圭隊的防守反擊戰術愈發犀利，在世界盃資格賽中擊敗巴西、阿根廷隊，就是最好的證明。

縱觀D組形勢，美國和土耳其隊攜手直接晉級概率最大，而澳洲和巴拉圭隊或將為「最好小組第三」而戰。