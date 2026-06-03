球后莎芭蓮卡8強賽離奇吞敗 首座法網金盃希望破滅

來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）3日在法國網球公開賽8強賽離奇落敗而慘遭淘汰，爭奪生涯首座法網冠軍的希望破滅。(美聯社)

來自白俄羅斯 、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽8強賽離奇落敗而慘遭淘汰，爭奪生涯首座法網 冠軍的希望破滅。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）遭遇來自俄羅斯、以中立身分參賽的施耐德（Diana Shnaider），拿下首盤後又兩度破發取得領先，最終卻在中央球場（Court Philippe Chatrier）強勁風勢下接連發生非受迫性失誤，終以6比3、5比7、0比6吞敗，在驚奇聲中結束本屆巴黎旅程。

施耐德將於4日在準決賽中迎戰從會外賽晉級的波蘭 女將赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）。

22歲的施耐德賽後表示：「說實話我不知道該說什麼，我超開心。顯然風勢讓環境變得嚴峻。第一次遇上阿里娜（莎芭蓮卡的名字），當然很緊張。我覺得第一盤就是在努力適應她的打法。」

施耐德說：「我當然超開心能夠倒吃甘蔗，完美收尾。這裡對我來說絕對是特別的賽事。」

在這場比賽結束前，莎芭蓮卡是男女單打籤表上唯一仍在爭冠行列中的大滿貫賽金盃得主，這場比賽竟出現多達57次非受迫性失誤，最終黯然出局。

左手持拍的施耐德首次闖進大滿貫賽8強，如今成為晉級決賽大熱門，下一輪將面對世界排名第114的赫瓦林斯卡。

施耐德說：「準決賽會是一場左手對決，我非常期待。」

莎芭蓮卡令人難以置信落敗讓人想起她去年決賽面對美國好手高芙（Coco Gauff）時，從優勢翻船的場景。

這是莎芭蓮卡連續第14次打進大滿貫賽8強，卻未能成為繼美國名將小威廉絲（Serena Williams）之後首位連續7次打進4強的女將。