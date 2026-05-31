西班牙19歲小將霍達法網首秀 黑馬之姿逆轉晉8強

西班牙新星霍達生涯首度挺進大滿貫賽8強。(歐新社)

西班牙新星霍達延續法國網球公開賽夢幻首秀，今天在落後兩盤絕境下強勢逆轉，擊敗同胞好手卡瑞諾，生涯首度挺進大滿貫賽8強。

法新社報導，僅第2度征戰大滿貫賽的19歲黑馬霍達（Rafael Jodar）今天在蘇珊蘭格倫球場（Court Suzanne Lenglen）以4比6、4比6、6比1、6比2、6比2力退卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）。

去年此時世界排名僅第707名的霍達去年法網 期間還在美國的挑戰賽等次級賽事首輪和次輪出局。但12個月後，霍達下一輪將與大會第2種子、本屆冠軍大熱門的德國 好手茲韋列夫（Alexander Zverev）爭奪準決賽門票。

西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺席本屆法網，在義大利球王辛納 （Jannik Sinner）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）提前出局後，茲韋列夫被看好最有希望摘冠。

霍達今天賽後指出：「氣氛的確很不同，但我還是那個我。很感謝今天到場為我加油的所有人…可以在這裡比賽真的很棒。」

在馬德里和羅馬都闖進8強的霍達本季紅土戰績來到巡迴賽最佳的19勝，超越現任世界第一的辛納。

過去9座大滿貫賽冠軍由艾卡拉茲和辛納瓜分，這一紀錄將在一週後劃下句點。遭到淘汰的卡瑞諾相信霍達有機會挺進頂尖之列。

卡瑞諾談到霍達時說：「他很快就能和辛納及艾卡拉茲一較高下。當然，他有這實力。他才第一年參賽、年紀很輕，還有很大進步空間。」

今天先連失兩盤的霍達於第3盤前休息較長時間，回到場上隨即脫胎換骨，僅用30分鐘就迅速拿下該盤。曾躋身世界前十、目前排名89的卡瑞諾於第4盤前申請醫療暫停，只是調整未能奏效，霍達單盤轟出10記致勝球、兩度破發，將比賽逼入決勝盤。

霍達第5盤一鼓作氣取得勝利，雖然最後一局一度從40比0被追近，他最終在第5個賽末點靠一記強力正拍結束比賽，耗時3小時41分鐘完成不可思議的逆轉勝。