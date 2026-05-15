日本男足世界盃26人大名單公布 主教練喊「不容易」

日本隊主教練森保一。（新華社檔案照）

日本 男足參加2026年美加墨世界盃 的26人大名單15日公佈，近兩年缺席國家隊比賽的後衛富安健洋回歸，39歲的長友佑都將第五次參加世界盃。

日本隊主教練森保一當天在東京舉行的新聞發佈會上公佈了大名單。日本隊共徵召26人，門將位置包括鈴木彩豔、早川友基和大迫敬介；後防線上除富安健洋、長友佑都外，還有板倉滉、伊藤洋輝、谷口彰悟等人；中前場則由久保建英、遠藤航、鐮田大地、堂安律、上田綺世、前田大然等球員領銜。

森保一表示，富安健洋雖然近期沒有參加正式比賽，但醫療團隊確認其身體狀況沒有問題，因此決定將其列入名單，並希望他能在5月31日與冰島隊的熱身賽中進一步提升狀態。對於近期傷病不斷的遠藤航，森保一認為這名中場核心不僅能在比賽層面幫助球隊，還將在精神層面為全隊提供支持。

森保一坦言，確定最終名單並不容易，但他相信「我們選出了當下日本隊所能派出的最佳26人」。

日本隊此前已連續兩屆世界盃打入16強。此次是日本隊第八次打入世界盃決賽圈，也是森保一第二次以主教練身份帶隊征戰世界盃。

本屆世界盃日本隊與荷蘭、突尼斯、瑞典隊同在F組。北京時間6月15日，日本隊將在球隊首場世界盃小組賽中對陣荷蘭隊。