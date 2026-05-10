倫敦世乒賽／中國男隊3：0擊敗日本奪冠 王楚欽生日拿ＭVP

中國男乒實現世乒賽男團12連冠。（路透）

當地時間5月10日，2026年倫敦世界乒乓球團體錦標賽男子團體決賽落幕。中國男乒以總比分3：0戰勝日本 隊，成功衛冕，實現世乒賽男團12連冠，這也是中國男乒隊史上第24次奪得世乒賽男團冠軍，王楚欽 成為了本屆世乒賽男選手的MVP。

本場決賽，中國隊派出梁靖崑、王楚欽、林詩棟三位選手出戰。首盤較量，梁靖崑對陣日本名將張本智和，在先輸兩局的逆境中，他沉著調整、頑強反擊，連扳三局以3：2逆轉對手，為中國隊拿下開門紅。

第二盤，世界排名第一的王楚欽迎戰松島輝空，憑藉穩定的攻防節奏和關鍵分把控，以3：1擊敗對手，幫助中國隊將大比分擴大至2：0。第三盤，林詩棟對陣戶上隼輔，整場比賽發揮穩健，同樣以3：1取勝，為中國隊鎖定勝局。

5月11日正好是王楚欽的生日，賽後記者會現場，王楚欽表示：「作為中國男乒選手來說，一直都是如履薄冰，這是一個群雄逐鹿的時代，國外的選手越來越強，他們團體也一直在研究我們的打法、技戰術，我們每一次比賽都等於是去博，慶幸的是我們無論勝利失敗都彼此相信，這就是我們能走到最後的原因。」