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中國隊逆轉日本隊 第24次奪得世乒賽女團冠軍

新華社倫敦10日電
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孫穎莎獲得本次賽事女子最佳球員。(新華社)
孫穎莎獲得本次賽事女子最佳球員。(新華社)

中國隊10日在世乒賽女團決賽中克服開局不利的困難，以3:2逆轉日本隊，第24次捧起考比倫杯。

中國隊頭號主力孫穎莎賽後將這場決賽稱作「跌宕起伏的較量」。日本隊開局順利，張本美和首盤以3:2擊敗中國隊二號主力王曼昱。王曼昱前半程顯得拘謹，被對手以11:4、11:9連勝兩局。王曼昱隨後放手一搏，以11:6、11:4扳平局分。但在決勝局，她沒能頂住張本美和的進攻，以4:11告負。中國隊先失一盤。

第二盤由孫穎莎迎戰日本隊二號主力早田希娜。過往交鋒中，孫穎莎擁有壓倒性優勢。此番交手，女單世界第一孫穎莎依然全面處於上風，她以11:7、11:7、11:8連勝三局，為中國隊扳回一分。

中國隊在第三盤再次遇到麻煩。蒯曼面對日本隊削球手橋本帆乃香顯得耐心不足，以6:11、11:5、6:11、8:11告負。中國隊大比分以1:2落後，被逼到不能再輸的境地。

隨後，孫穎莎再次出馬，面對張本美和。在這場雙方頭號選手之間的交鋒中，孫穎莎全程佔據主導地位，以11:2、11:4、11:6輕取對手。

兩隊決勝盤的較量在王曼昱和早田希娜之間展開。完全進入狀態的王曼昱徹底壓制對手，以11:7、11:7、11:5勝出，為中國隊鎖定勝局。

獲得本次賽事女子最佳球員的孫穎莎賽後說：「今天這場決賽進行得跌宕起伏，日本隊的整體實力和發揮越來越出色。最後一場比賽，曼昱頂住了壓力。最後的結果非常圓滿，雖然過程跌宕起伏，但這也是競技體育的魅力。 」

日本 孫穎莎

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