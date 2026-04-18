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「體育界的奧斯卡」勞倫斯體育獎今年將由谷愛凌、約克維奇主持

新華社／馬德里18日電
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谷愛凌。(路透)
谷愛凌。(路透)

被譽為「體育界的奧斯卡」的勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）18日宣布，中國自由式滑雪運動員谷愛凌將擔任2026年勞倫斯世界體育獎頒獎典禮主持人。該典禮將於20日在西班牙首都馬德里舉行，谷愛凌將與塞爾維亞網球約克維奇（Novak Djokovic）共同主持。

谷愛凌曾於2023年獲得勞倫斯年度最佳極限運動員獎，目前也是勞倫斯體育大使。她是自由式滑雪項目歷史上獲得獎牌最多的運動員之一，同時也是冬奧會和世錦賽多項冠軍得主。

谷愛凌表示，勞倫斯獎對運動員而言意義非凡，「它以同行之間的尊重與理解來肯定我們的成績，同時激勵著全球數以百萬計的年輕體育愛好者」。

她說：「這是屬於運動員自己的獎項，2023年獲獎是我職業生涯的重要里程碑。」她還提到，自己在2025年曾重返頒獎現場，向體育公益獎獲獎機構Kick4Life以及終身成就獎得主凱利·斯萊特頒獎。

「如今能夠與諾瓦克這樣我長期敬佩的運動員一起擔任主持人，是一種莫大的榮幸。」谷愛凌說。

本屆勞倫斯獎還將評選年度男子最佳運動員、年度女子最佳運動員、最佳團隊等多個獎項。

約克維奇 谷愛凌 奧斯卡

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