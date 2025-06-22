我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來3天氣溫衝百 紐約發布高溫預警

俄前總統：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

樂天女孩7月班表沒有她引熱議 河智媛親揭背後真相

記者林怡秀／即時報導
河智媛7月樂天沒有排班表。圖／樂天桃猿提供
河智媛7月樂天沒有排班表。圖／樂天桃猿提供

樂天女孩7月班表21日出爐，有眼尖的粉絲立刻發現「樂天三本柱」竟然只剩下兩位現身，河智媛不見蹤影，讓許多球迷一片哀號：「7月沒辦法在台灣看到三本柱合體了嗎？」對此，河智媛送上超可愛的手繪插圖，甜笑透露：「其

實有一個三本柱的秘密行動，正在計劃中。」

雖然7月班表缺席，但河智媛其實正在台灣悄悄醞釀一項驚喜計畫。為了實現一個與三本柱有關的特別想法，「7月都在規劃這件事情，希望能得到球迷的支持，所以都在跟經紀公司溝通，希望能夠支持她的想法。」她更親手繪製出

「三本柱」的3人頭像，中間的廉世彬頂著標誌性的雙馬尾，笑容甜美；右邊的禹洙漢則以蝴蝶結髮飾搭配水汪汪大眼；左邊則是本尊河智媛，俏皮地眨眼露齒笑，整體畫風充滿少女感，萌度爆表。

其實，河智媛的繪畫實力早有跡可循，過去她曾在30秒內即席畫出樂天吉祥物「猿氣」，讓不少粉絲驚呼：「這是少女漫畫畫家吧？」談到畫畫，她笑說：「我喜歡畫畫，有時間的話，我會在咖啡廳一個人畫紙，或者在iPad上畫畫。好像是從小開始畫的，從那個時間開始有空偷偷繪畫，所以有了點實力。」

儘管自評並不算是「畫得好」，河智媛說：「其實我喜歡我的畫，但並不覺得畫得好，但是粉絲們和媽媽喜歡我的畫，所以很開心。」這份來自粉絲的鼓勵，也成了她這次動筆畫出「三本柱」的最大動力。至於「秘密企劃」究竟會是什麼？河智媛笑說：「至於是什麼事情，最近就會知道了！這個構想將會在台灣實現。」

上一則

網球／2年前溫網登頂 捷克女將復活退球后闖決賽

延伸閱讀

7月移民排期 親屬移民第二優先2-A前進243天

7月移民排期 親屬移民第二優先2-A前進243天
力排眾議 Fed理事沃勒：擔心勞動市場放緩 7月就該降息

力排眾議 Fed理事沃勒：擔心勞動市場放緩 7月就該降息
灣區空氣管理局擴大舊車回購 7月起每輛補助2000元

灣區空氣管理局擴大舊車回購 7月起每輛補助2000元
軍人優先登機 國籍航空7月上路 賴清德：提升官兵榮譽感

軍人優先登機 國籍航空7月上路 賴清德：提升官兵榮譽感

熱門新聞

大谷翔平以投手身分復出登板。(路透)

MLB／看大谷翔平登板起雞皮疙瘩 郝西瑟想起贏塞揚獎一刻

2025-06-17 09:18
大谷翔平16日秀出二刀流。（路透）

MLB／大谷不喝水就切換「二刀流」嚇壞隊友 教頭要他球速收斂點

2025-06-17 03:46
湖人兩大球星詹姆斯（後排左）和唐西奇（右）。(路透)

NBA／不再受限薪資上限 詹姆斯、唐西奇對湖人易主超期待

2025-06-19 04:00
瑞典「鳥人」杜普蘭提斯(中)躍過6公尺28，再度超越自己創下的世界紀錄。他在成功後開心地脫掉上衣慶祝。(路透)

「鳥人」杜普蘭提斯躍過6公尺28 第12度破世界紀錄

2025-06-15 16:45
背水一戰的溜馬展現決心，大勝雷霆逼出第七戰。 (美聯社)

NBA總冠軍賽G6／最多領先雷霆31分 溜馬拚出史上第20度搶七

2025-06-19 23:30
大谷翔平。（美聯社）

MLB／投手大谷回來了 16日先發對教士隊「投個1、2局」

2025-06-15 23:12

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退