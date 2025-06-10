世預賽收官中國點球絕殺巴林 18歲新星保住國足最後顏面

6月10日，中國隊球員王鈺棟（右）罰進點球後慶祝。（新華社）

10日在重慶進行的2026美加墨世界盃 亞洲區預選賽18強賽最後一輪比賽中，中國男足依靠王鈺棟罰中的點球「絕殺」巴林隊，避免了小組墊底的尷尬。

上一輪比賽，中國隊客場0:1負於印尼 隊，巴林隊在主場0:2不敵沙特隊。國足與巴林隊均提前一輪告別世界盃決賽圈。對兩支隊伍而言，最後一輪比賽更多的是為榮譽和尊嚴而戰。

這場比賽中國隊依然選擇了菱形中場的442陣型，但受傷病以及停賽影響，對首發名單做出了多處調整，黃政宇、謝文能、林良銘等球員獲得了首發機會。

上半場，雙方心態較為放鬆，比賽競爭激烈，但均無明顯得分機會。謝文能兩度主罰角球，但均出現失誤，直接把球踢出了界外。

下半場尾聲階段，王子銘傳中造成對手禁區內手球，中國隊獲得點球機會。18歲新星王鈺棟一蹴而就，打進制勝一球。最終中國隊以1:0獲勝。

本場比賽後，中國隊結束了本屆世界盃亞洲區預選賽的征程，最終名列小組第五。打入個人國家隊首球的18歲新星王鈺棟賽後真情流露：「首先還是和廣大球迷說對不起，因為我們沒有出線，但我們希望用這一場勝利為世預賽畫上句號，希望大家繼續對我們保持期待，我們2030年見！」

賽後發佈會上，國足主教練伊萬科維奇表達了對球員的感謝，他認為，這一場每個球員都全力以赴，奉獻了一場精彩的比賽。「最後階段，王鈺棟這樣的年輕球員敢於擔負重任（踢點球），證明了他是個出色的球員，擁有大心臟，是中國足球很好的未來實力代表。」

面對記者關於國家隊和個人後續工作安排的提問，伊萬科維奇只對國家隊接下來的計劃進行了介紹。他說，從國家隊角度，接下來會有國際比賽日可以安排友誼賽，一個月後還要參加東亞杯，對手有韓國、日本、中國香港 隊。通過之前的世預賽，很多年輕球員經過了鍛鍊，相信接下來利用友誼賽的機會，能更好地鍛鍊球員。之前一年內球隊只有一次友誼賽，接下來會有更多友誼賽機會測試隊員和整體隊伍。

他還對選人、用人問題進行了回應：「國家隊的大門向所有人敞開，選材方面，要繼續選擇表現出色的球員，和一年前相比，我們主力框架里的球員只留下了四個。從今天的比賽看，蔣光太、張玉寧作為主力留在了隊內。選材方面要繼續加強，發掘那些有潛力的球員。」