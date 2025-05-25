世乒賽中國隊4金收官 奧運備戰存挑戰

25日在卡塔爾多哈舉行的2025世界乒乓球錦標賽女子雙打決賽中，中國組合王曼昱/蒯曼3比0戰勝波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）組合，奪得冠軍。 （新華社）

北京時間25日，在卡達多哈舉行的2025年世界乒乓球錦標賽收官。中國隊收穫4金1銀2銅，其中混雙和女雙均有一對組合晉級決賽並奪冠，而男雙遭遇滑鐵盧無緣四強。整體來看，在奧運新周期的這場「大考」中，國乒有收穫但也暴露出問題，在奧運備戰過程中存在一定挑戰。

在五個單項上，女子單打是國乒最為穩定的奪金點，也是本次世乒賽國乒唯一一個包攬冠亞軍的單項，孫穎莎以4:3戰勝王曼昱成功衛冕。這也是中國隊第26次奪得世乒賽女單冠軍、第19次包攬冠亞軍。

但值得注意的是，日本 女單也已形成集團優勢，本次世乒賽1/4決賽的8位選手全部來自中日兩隊，東京奧運會混雙冠軍伊藤美誠擊敗中國選手王藝迪躋身四強。由此可見，日本隊仍將是國乒女單洛杉磯奧運周期的最強對手。

男單項目，頭號種子林詩棟爆冷無緣四強，二號種子王楚欽在決賽中4:1擊敗新科世界杯男單冠軍巴西名將雨果·卡爾德拉諾，摘得個人首個三大賽（世界杯、世乒賽、奧運會）單打冠軍，國乒也由此實現世乒賽男單11連冠。

不過，國乒在男單項目上面臨更多外協會對手挑戰。除了雨果，巴黎奧運 會男單亞軍、瑞典名將莫雷高德此役同樣站上領獎台，展現出穩定的實力。此外，日本隊張本智和、中國台北隊林昀儒 以及法國的勒布倫兄弟、西蒙·高茨等依然活躍在乒壇，中國選手林高遠本次世乒賽就不敵西蒙·高茨早早出局。正如男隊主教練王皓所言，此次世乒賽是「近十年或二十年最困難的一次」。

國乒在三個雙打項目各派出兩對組合參賽，但均遭遇波折。國乒女雙組合陳幸同/錢天一在1/16決賽出局，兩對男雙組合黃友政/梁靖崑、林高遠/林詩棟也先後被淘汰，均無緣四強，創下了國乒近50年來在世乒賽男雙項目上的最差戰績。而混雙世界第一、國乒新周期重點培養的「00後」組合林詩棟/蒯曼更是爆出冷門，1/4決賽被日本組合吉村真晴/大藤沙月逆轉，後者最終取得了混雙銀牌。

值得肯定的是，巴黎奧運會混雙金牌得主、中國組合王楚欽/孫穎莎以3:1戰勝日本組合吉村真晴/大藤沙月，成功衛冕冠軍並實現世乒賽混雙三連冠。女雙賽場上，王曼昱與新搭檔蒯曼首次參賽，決賽中以3:0擊敗跨國組合波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）奪冠，中國女雙實現世乒賽19連冠。

但更值得警惕的是，國際乒壇湧現出不少雙打強力組合，國乒在雙打項目上的優勢地位面臨衝擊。中國台北選手林昀儒/高承睿首次搭檔參加世乒賽，先是連贏國乒兩對男雙組合，又以3:1擊敗頭號種子、法國勒布倫兄弟，最終摘得銀牌；日本混雙吉村真晴/大藤沙月同樣首次搭檔參賽，便接連戰勝巴黎奧運會亞軍、朝鮮組合李正植/金琴英、亞錦賽冠軍林詩棟/蒯曼、中國香港組合黃鎮廷/杜凱琹。跨國組合波爾卡諾娃/斯佐科斯更是成為「黑馬」摘得女雙銀牌，而上一次歐洲女子雙打組合晉級世乒賽女雙決賽還要追溯到1969年。

去年巴黎奧運會，中國乒乓球隊包攬全部五枚金牌，洛杉磯奧運會乒乓球項目賽制發生變化，男雙、女雙重新成為正式比賽項目，並新增混合團體項目，雙打項目重要性進一步提昇，外協會也以此為新的突破口展開奧運備戰。此前在東京奧運會上，中國隊就是在新增的混雙項目中丟失金牌。由此可見，國乒要想包攬六枚金牌存在不小挑戰，如何打磨出兼具實力與穩定性的雙打陣容，應當成為國乒奧運備戰的關鍵課題。