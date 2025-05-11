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日職／古林睿煬完封勝 繼郭泰源、陳偉殷 台將史上第3人

記者蘇志畬／即時報導
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旅日北海道日本火腿隊台灣投手古林睿煬，11日以98球無四死零失分表現、成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。（中央社）
旅日北海道日本火腿隊台灣投手古林睿煬，11日以98球無四死零失分表現、成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。（中央社）

火腿隊台灣投手古林睿煬11日以98球締造9局的「瘋狗級」完封勝，而曾在日職以百球內締造9局完封勝的台灣投手，古林睿煬是史上第三人，與郭泰源、陳偉殷兩大強投並肩。

火腿隊今天在古林睿煬的好投之下，以4：0擊敗樂天金鷲隊，古林睿煬也成為史上第10位投出完封勝的日職台灣投手，前一人是2012年的陽耀勳。

日職史上締造過完封勝的台灣投手中，以郭泰源24次最多，接著依序是郭源治17次、莊勝雄9次、陳偉殷8次、許銘傑5次、張誌家4次、郭李建夫3次，古林睿煬與姜建銘、陽耀勲同為1次。

而這些台灣投手之中，僅郭泰源（1988年）、陳偉殷（2011年）曾經締造100球以內的9局完封勝各1次，特別的是，古林睿煬投出7次三振，是三位「瘋狗級」完封勝的台灣投手中最多次三振。

美國職棒為紀念4屆塞揚名投「瘋狗」麥達克斯（Greg Maddux），有所謂瘋狗級完封，意指投手在100球以內投出9局完投完封。

日本職棒百球內完投完封勝台灣投手

1、1988年4月23日，郭泰源（西武vs.近鐵），9局86球無失分、3安打、1三振、無保送

2、2011年8月17日，陳偉殷（中日vs.巨人），9局96球無失分、2安打、4三振、無保送

3、2025年5月11日，古林睿煬（火腿vs.樂天），9局98球無失分、2安打、7三振、無保送

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