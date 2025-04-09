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MLB／首安、首盜都差一點 鄭宗哲初登板皮帶藏國旗亮點

記者蘇志畬／即時報導
海盜隊台將鄭宗哲站上大聯盟舞台，生涯初登場就在自家主場。圖／取自海盜隊社群X
海盜隊台將鄭宗哲站上大聯盟舞台，生涯初登場就在自家主場。圖／取自海盜隊社群X

海盜隊台灣新秀鄭宗哲的大聯盟初登場，不僅左肩上有著「Debut」標誌代表著首次亮相，皮帶上更藏著亮點，有著中華民國國旗的圖案在上面，然而生涯首安、首盜都差一點點就能誕生，直到8局下被代打換下，以2打數無安打作收。

鄭宗哲因支援內野傷兵問題，在4月8日被拉上大聯盟，前兩場雖然都坐板凳，但今天等到出賽機會，成為台灣第18位登上大聯盟的球員，也是本季第一位。

今天對紅雀隊之戰，鄭宗哲擔任先發第9棒、游擊手，首打席在3局下面對先發投手費德（Erick Fedde），敲出左外野飛球遭到接殺。

鄭宗哲的大聯盟首次上壘紀錄上是失誤，不過第2打席、6局下那一球鄭宗哲打得強勁，擊球初速89.1哩，三壘手站位也靠前，實際上反應時間很短暫，鄭宗哲衝上一壘後認定是因失誤而非安打上壘。

首盜也差了一點，鄭宗哲在下一棒蘇文斯基（Jack Suwinski）打擊時，發動快腿盜往二壘，裁判第一時間判定安全上壘，但紅雀隊挑戰後發現手套先碰到鄭宗哲抬起的右手，因而改判出局。

鄭宗哲的守備行雲流水，大聯盟的首次守備機會在2局上，面對伯利森（Alec Burleson）敲出的中線滾地球，從游擊跑到二壘防區攔截，傳往一壘刺殺，第2次則是4局上將亞瑞納多（Nolan Arenado）敲出的游擊滾地球穩穩傳到一壘。

鄭宗哲攻守兩端都有亮相，不過8局下紅雀隊派出右投萊希（Kyle Leahy）後，海盜隊推出瓦德茲（Enmanuel Valdez）代打將鄭宗哲換下，結束今天任務。

鄭宗哲的首安仍在等待進帳，海盜與紅雀隊打完前8局，雙方雖有攻勢但都沒能拿下分數，以0：0戰平。

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