我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

陳偉殷為何拒打經典賽？他認差一步「本來已經開練」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳偉殷公開沒有打經典賽的原因。圖/三立提供
陳偉殷公開沒有打經典賽的原因。圖/三立提供

旅外職棒名將「台灣左投」陳偉殷，22日到三立電視，接受「話時代人物」節目主持人鄭弘儀的獨家專訪，這是他此行唯一的電視專訪，也是和太太蔡意雯首度同台。對於網路熱議，他婉拒經典賽邀約這件事，陳偉殷也大方公開講述整段曲折的過程。

陳偉殷說，他其實第一時間已經開機練球，但中間一度沒獲首肯，只好停止訓練，等再度被邀請，比賽已經迫在眉睫，他擔心體能不佳沒有答應，但陳偉殷說：「未來任何對年輕球員有幫助的事，我都很樂意投入。」

陳偉殷感性表示，球員生涯其實很短暫，自己很幸運可以打球打了20年。在球員生涯中，陳偉殷只掉過兩次淚，第一次是剛到日本很迷茫的時候，第二次是近幾年某次飛機上看網球名將費德勒退役紀錄片，「看影片時我哭了三次，很多感觸，尤其想到好像就快輪到自己退役了」。

創造職棒輝煌生涯的陳偉殷，小時候打球，其實遭到家族嚴重反對，他說哥哥因為被棒球打斷鼻樑，所以爺爺禁止家中任何人再接觸棒球，他的父親甚至用激烈方式阻斷他打球的念頭，「我的第一個左手手套，被爸爸用菜刀劈成碎片，當時心裡很難過」，但陳偉殷說媽媽私下一直支持他，手套就是母親買給他的，所幸後來老師說服了雙親，爸爸後來常進球場看他比賽。

生涯中創造很多光榮紀錄，陳偉殷對很多貴人表示感謝，其中也包括他的太太蔡意雯，陳偉殷在訪談中透露，第一眼看見蔡意雯，就深深被吸引，蔡意雯則說很欣賞陳偉殷對棒球很執著的態度，「他不是一個浪漫的人，但他一直都是把情緒留在球場，不會帶回家」。作為頂尖球員的太太，蔡意雯壓力很大，最怕接到在球季中陳偉殷打電話說要回家，因為擔心是不是他打球受傷了。兩人平日會陪小孩練球，陳偉殷說兩個兒子都愛棒球，他不會阻止也不會特別鼓勵。

陳偉殷(右)送上簽名板給鄭弘儀。圖/三立提供
陳偉殷(右)送上簽名板給鄭弘儀。圖/三立提供
陳偉殷(左)首次與太太一起上節目。圖/三立提供
陳偉殷(左)首次與太太一起上節目。圖/三立提供
陳偉殷是台灣球壇名將。圖/三立提供
陳偉殷是台灣球壇名將。圖/三立提供
陳偉殷(中)首次與太太一起上節目。圖/三立提供
陳偉殷(中)首次與太太一起上節目。圖/三立提供

經典賽 日本

上一則

NBA巫師隊台灣日首登場 僑胞：讓大家更了解台灣

延伸閱讀

簽名棒球卡111萬元拍出 超過球員年薪

簽名棒球卡111萬元拍出 超過球員年薪
史肯尼斯簽名棒球卡111萬元拍出「超過他年薪」 背後有暖心故事

史肯尼斯簽名棒球卡111萬元拍出「超過他年薪」 背後有暖心故事
棒球／名古屋巨蛋引退 陳偉殷下一步：盼為投手提供建議

棒球／名古屋巨蛋引退 陳偉殷下一步：盼為投手提供建議
經典賽／巴西擊敗德國 2013年後首返正賽 4張門票底定

經典賽／巴西擊敗德國 2013年後首返正賽 4張門票底定

熱門新聞

大谷翔平(右)與長嶋茂雄合影。(擷自大谷翔平IG)

大谷翔平合影長嶋茂雄 日本棒球英雄會面令球迷淚目

2025-03-15 13:36
道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）挑戰海膽。（擷自大谷翔平IG）

大谷翔平請客 177公斤鮪魚上桌 弗里曼挑戰海膽吃完笑了

2025-03-16 13:18
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

2025-03-14 23:59
道奇隊遠征東京，班達、史考特、史奈爾帶回滿滿戰利品。圖／取自道奇官方IG

MLB／逛超商遇到大谷翔平賣飯糰 史奈爾：我認識他

2025-03-15 16:58
小熊隊投手今永昇太(左)、外野手鈴木誠也(右)今天接受媒體聯訪。

MLB／扛開幕戰今永昇太感受壓力 晚會幽默致詞逗笑隊友

2025-03-14 00:50
波傑姆斯基(左)、巴特勒(右)。 (美聯社)

NBA／與眾不同的巴特勒 勇士隊友爆料士官長獨特賽前儀式

2025-03-19 23:00

超人氣

更多 >
好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大
川普將撤消50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

川普將撤消50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國
立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」

立場激進 迪士尼真人版「白雪公主」被酸「白雪覺醒」
黛咪摩爾痛失奧斯卡影后 「懼裂」卻空降排行榜第一

黛咪摩爾痛失奧斯卡影后 「懼裂」卻空降排行榜第一
寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍

寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍