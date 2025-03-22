陳偉殷為何拒打經典賽？他認差一步「本來已經開練」

陳偉殷公開沒有打經典賽的原因。圖/三立提供

旅外職棒名將「台灣左投」陳偉殷，22日到三立電視，接受「話時代人物」節目主持人鄭弘儀的獨家專訪，這是他此行唯一的電視專訪，也是和太太蔡意雯首度同台。對於網路熱議，他婉拒經典賽 邀約這件事，陳偉殷也大方公開講述整段曲折的過程。

陳偉殷說，他其實第一時間已經開機練球，但中間一度沒獲首肯，只好停止訓練，等再度被邀請，比賽已經迫在眉睫，他擔心體能不佳沒有答應，但陳偉殷說：「未來任何對年輕球員有幫助的事，我都很樂意投入。」

陳偉殷感性表示，球員生涯其實很短暫，自己很幸運可以打球打了20年。在球員生涯中，陳偉殷只掉過兩次淚，第一次是剛到日本 很迷茫的時候，第二次是近幾年某次飛機上看網球名將費德勒退役紀錄片，「看影片時我哭了三次，很多感觸，尤其想到好像就快輪到自己退役了」。

創造職棒輝煌生涯的陳偉殷，小時候打球，其實遭到家族嚴重反對，他說哥哥因為被棒球打斷鼻樑，所以爺爺禁止家中任何人再接觸棒球，他的父親甚至用激烈方式阻斷他打球的念頭，「我的第一個左手手套，被爸爸用菜刀劈成碎片，當時心裡很難過」，但陳偉殷說媽媽私下一直支持他，手套就是母親買給他的，所幸後來老師說服了雙親，爸爸後來常進球場看他比賽。