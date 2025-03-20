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NBA／波士頓塞爾蒂克傳易主 61億美元創北美交易紀錄

記者劉肇育／即時報導
波士頓塞爾蒂克隊傳易主。(美聯社)
波士頓塞爾蒂克隊傳易主。(美聯社)

NBA衛冕軍同時也是聯盟老牌勁旅的「綠衫軍」塞爾蒂克在今天傳出經營權將易主的消息，將由私募股權公司交響科技集團合夥人奇斯霍姆（Bill Chisholm）以61億美元的價格從葛拉斯貝克（Grousbeck）家族手中完成股權收購，預計改寫北美職業運動最高金額的易主案。

成軍將邁入80年的塞爾蒂克，是NBA聯盟的創始球隊之一，並且手握聯盟史上最多的18座總冠軍，在北美職業運動史上也僅次於大聯盟洋基的27冠與NHL蒙特婁加拿大人的24冠，其中最近一座就是在去年所拿下，而本賽季他們至今也保持在聯盟戰績第3名的位置，被看好有機會挑戰連霸。

不過去年6月持有塞爾蒂克最大股權的葛拉斯貝克（Grousbeck）家族就曾表示，將在近兩年將塞爾蒂克的多數股權售出，並在2028年前完成所有股權的拋售。

而今天美國ESPN也報導，塞爾蒂克的買家將是經營私募股權公司交響科技集團的奇斯霍姆，他將以61億美元的價碼收購塞爾蒂克，這也將超越2023年NFL華盛頓指揮官易主案的60.5億美元，再度刷新北美職業運動史上最高的易主金額，與2002年葛拉斯貝克家族以3.6億美元收購的價格更是有近17倍的差距。

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