前進巴黎奧運的億萬富二代 蓋茲女婿在列...但不在美國隊

蓋茲女婿納薩（Nayel Nassar），將代表埃及隊參加馬術項目。(路透)

自律、才華、多年的訓練，以及對卓越表現的全心投入，是成為奧運選手的必要條件。但有時候，信託基金也可能有所幫助。

商業內幕（BusinessInsider）報導，今年有兩位億萬富豪的子女，與至少一位億萬富豪的女婿，將前進巴黎奧運 。其中，網球女將納瓦羅（Emma Navarro）和皮古拉（Jessica Pegula），將代表美國出賽；微軟創辦人比爾‧蓋茲的女婿納薩（Nayel Nassar），則將代表埃及出賽馬術項目。

現年23歲的納瓦羅，因在今年溫網16強賽中擊敗世界排名第二的高芙（Coco Gauff）而登上頭條。她身價15億美元的父親Ben Navarro，在南卡羅來納州 購置逾3.5億美元的房地產，也用大把鈔票支持女兒的對網球的熱情。納瓦羅的公司Beemok Capital，在2022年買下辛辛那提公開賽，美國第三大網球賽事。

數月前才在柏林女網賽捧冠、現年30歲的皮古拉，將是第二次參加奧運。根據《富比世 》雜誌，她的父親Terrence Pegula身價68億美元，且對體運競賽不陌生。他透過石油和天然氣獲取財富後，買下北美冰球大聯盟（NHL）的水牛城軍刀隊（Buffalo Sabres），並在2014年以14億美元買下國家美式足球聯盟（NFL）的水牛城比爾隊（Buffalo Bills）。

而納薩的妻子珍妮佛，則是比爾蓋茲與前妻梅琳達的長女。他在2020年奧運的馬術個人場地障礙賽中，獲得第24名，今年將是他第二度參賽。納薩夫妻共同經營的一系列馬術訓練設施Evergate Stables，總部位於馬術重鎮—佛州威靈頓。