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巴黎奧運桌球設裁判發球器 選手喊新奇

中央社台北24日電
22日，奧運桌球選手積極備戰。(歐新社)
22日，奧運桌球選手積極備戰。(歐新社)

有別以往在桌球場上，比賽時由裁判手拋新球給發球選手，今年巴黎奧運增設裁判發球器，裁判只要動手一按，球就會準確落在發球方的球桌上，讓台灣選手簡彤娟看了直喊新奇。

今年巴黎奧運桌球的球桌以黑色為主色調，粉紫色為配色，增添浪漫元素，台灣桌球女團教練鄭佳奇接受中央社記者訪問時直呼：「很漂亮。」

球桌周邊的PARIS 2024字樣與五環標誌採用浮雕設計，凸顯奧運元素，更特別的是，球桌還會「變色」，工作人員可透過遙控裝置調整燈光變化，帶給球迷不同觀賽體驗。

不過，或許是因為正式比賽還未開始，目前選手或教練還沒能親眼見到這款燈光系統實際應用。

除了球桌設計別出心裁外，場邊裁判還多了個「小幫手」，過去由裁判用手拋球給發球選手的畫面，今年巴黎奧運可能不會再看見，將由裁判發球器取代。

裁判發球器設有2個出球孔，裁判只要動手按一下，球就會精準落在發球方那一側的球桌上，就連台灣桌球女團成員簡彤娟也是第一次見到，直呼很新奇，她開玩笑地說，有隊職員因為覺得很新鮮就一直按。

巴黎奧運桌球項目將於7月27日至8月10日在南巴黎競技場（巴黎凡爾賽門國際展覽中心園區）4號場館進行，首次叩關奧運的簡彤娟這次將參加女團、女單賽事。

談到目前調整狀況，簡彤娟表示，雖然奧運的球桌與國訓中心是使用同一個品牌，但她猜測可能是台灣、法國氣候與環境不同，「感覺球打起來比較有力量，發力不用太大。」

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