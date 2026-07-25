專訪／許光漢仍是投資方最愛 湯昇榮揭台劇選角殘酷現實

許光漢依舊是投資方最愛。記者王聰賢／攝影

湯昇榮是台劇 重要推手，現任瀚草瀚草影視董事長，代表作為「誰是被害者」、「火神的眼淚」、「茶金」、「模仿犯」等，曾獲多項金鐘獎肯定。談起台劇選角上的斷層，湯昇榮透露近幾年投資方最愛的仍是許光漢 ，至於受緋聞重創的朱軒洋，則承認即便如此還是會用他，「圈內人都知道他的好」。

相較於早年盛行的偶像劇，台劇類型已進化成類型劇、犯罪劇、寫實劇，但不可能每一次都是同一批演員，選角上的考量也更多，有時演員本身很有實力，但未必符合市場過去對某種角色的想像，這是選角上很現實的問題。

導演、製作方、投資方喜歡的演員不一定相同，湯昇榮透露，有時導演非常喜歡某一個演員，覺得他很適合角色，但投資方會看此人上一部作品的票房、數據或市場方應，如果上一部作品的表現不如預期，下一部就可能受到影響。

跳脫大陸市場限制，湯昇榮早已將製作範圍轉往東南亞，「化外之醫」就是一例，還捧出越南籍的金鐘影帝連炳發。不過，投資方喜愛的男演員，仍不脫許光漢、吳慷仁、曾敬驊、張孝全等，女演員部分仍以楊謹華、柯佳嬿為主。

有趣的是，在與東南亞談選角時，F4的言承旭和周渝民、林心如 、大S也依舊被提及，顯見當年「流星花園」、「還珠格格」等作品魅力仍在，湯昇榮笑說：「越南還不斷在重播林心如的戲啊。」而他今年在越南擔任顧問，排出一組男演員照片，被挑中的是曾敬驊。

翻開台劇類型劇選角，有很大的問題是「要符合劇情的想像」，有沒有說服力很重要，這就和投資方角度出現差異。Netflix會打槍製作單位提的演員，並會根據數據來分析演員聲量，開出來的名單仍是許光漢、曾敬驊、劉俊謙等，也有一線男演員是許多導演的心頭好，但由於曾拍過愛情劇失敗收場，就會被投資方質疑。

湯昇榮和製作人黃桂慧推出新影集「成名在望」，案子在開發過程就選定曾合作「麻醉風暴2」的李國毅，搭上姚淳耀、「爆花」蔡亘晏、黃迪揚，其中姚淳耀和黃迪揚是各影集不斷出現的演員。湯昇榮說，像鍾欣凌、謝盈萱、謝瓊煖、爆花都是能量超強的劇場演員，無論演主角、配角都很搶眼。至於觀眾常會感覺「怎麼都是同一批人」，除了導演有愛用班底，也有票房、市場、演技考量，湯昇榮形容已是M型走向。

朱軒洋戀愛腦，但仍受製作方青睞。記者林士傑／攝影

湯昇榮是台劇重要推手。記者王聰賢／攝影

湯昇榮談選角困境。記者王聰賢／攝影

「成名在望」製作人黃桂慧（左起）、李國毅、監製湯昇榮。記者王聰賢／攝影