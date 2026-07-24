蜘蛛人也熱得受不了？霍蘭德在上海買打折短褲 當場換

霍蘭德在上海逛街期間走進森馬門市，挑選並購買一條七分褲，離開時手上提著印有品牌Logo的綠色購物袋。（取自微博）

據極目新聞報導，7月23日多名網友在社群平台分享影片，表示在中國上海知名景點豫園巧遇漫威 電影《蜘蛛人 》男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）。其中，一段他走進中國服飾品牌森馬（Semir）門市購物的畫面意外引爆話題，不僅帶動同款商品熱銷，更讓品牌緊急補貨、重新上架。

從網友曝光的影片可見，霍蘭德在豫園逛街期間走進森馬門市，挑選並購買一條七分褲，離開時手上提著印有品牌Logo的綠色購物袋。短短幾秒鐘的畫面迅速在網路瘋傳，引發大批粉絲討論，也意外掀起「霍蘭德同款」搶購熱潮。

據了解，霍蘭德此次現身上海，是為宣傳新片《蜘蛛人：嶄新之日》（Spider-Man: Brand New Day），未婚妻千黛亞（Zendaya）也陪同前往。7月23日，《蜘蛛人》系列電影官方微博 發布預告，宣布霍蘭德將出席全球宣傳活動上海站，並向網友徵集上海必吃美食及必訪景點。

隨著霍蘭德現身豫園，不少上海民眾也分享巧遇影片。眼尖網友發現，他上午仍穿著黑色長褲，到了下午已換上新買的七分褲，手上還提著森馬購物袋，讓不少人笑稱，「霍蘭德來上海，也被熱到直接換褲子！」

森馬官方也迅速搭上這波話題，先是在社群留言區感謝上海網友熱情分享，隨後重新上架霍蘭德同款七分褲，引發搶購熱潮，線上庫存更在短時間內銷售一空。

根據上海市氣象局資料，7月23日下午2時18分，上海市中心高溫黃色預警升級為高溫橙色預警，直到下午5時10分才解除。當天高溫炎熱，也讓不少網友笑稱，霍蘭德臨時換穿七分褲，或許正是因為受不了酷暑。

森馬上海豫園百貨店店長受訪表示，霍蘭德約於7月23日中午12時30分進店，當時店員起初並未認出他，直到他試穿完褲子準備離開時，才驚覺這位顧客就是《蜘蛛人》男星。當時店內已有不少外國旅客認出霍蘭德，希望與他合影，千黛亞及隨行保鑣也陪伴在側，吸引不少影迷圍觀。

店長透露，霍蘭德進店時原本穿著長褲，試穿七分褲後便直接換上新褲離開，推測是因上海天氣炎熱所致。她也表示，當天下午同款商品線上庫存便全數售罄。這款七分褲原價239元人民幣（約35美元），促銷價159元人民幣（約23.5美元），因價格親民，加上名人效應推波助瀾，迅速成為熱銷爆款。

《蜘蛛人》男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）。（美聯社）