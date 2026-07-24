我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

誓助76人奪冠 詹姆斯：開啟最後一趟不可思議旅程

蜘蛛人也熱得受不了？霍蘭德在上海買打折短褲 當場換

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍蘭德在上海逛街期間走進森馬門市，挑選並購買一條七分褲，離開時手上提著印有品牌L...
霍蘭德在上海逛街期間走進森馬門市，挑選並購買一條七分褲，離開時手上提著印有品牌Logo的綠色購物袋。（取自微博）

據極目新聞報導，7月23日多名網友在社群平台分享影片，表示在中國上海知名景點豫園巧遇漫威電影《蜘蛛人》男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）。其中，一段他走進中國服飾品牌森馬（Semir）門市購物的畫面意外引爆話題，不僅帶動同款商品熱銷，更讓品牌緊急補貨、重新上架。

從網友曝光的影片可見，霍蘭德在豫園逛街期間走進森馬門市，挑選並購買一條七分褲，離開時手上提著印有品牌Logo的綠色購物袋。短短幾秒鐘的畫面迅速在網路瘋傳，引發大批粉絲討論，也意外掀起「霍蘭德同款」搶購熱潮。

據了解，霍蘭德此次現身上海，是為宣傳新片《蜘蛛人：嶄新之日》（Spider-Man: Brand New Day），未婚妻千黛亞（Zendaya）也陪同前往。7月23日，《蜘蛛人》系列電影官方微博發布預告，宣布霍蘭德將出席全球宣傳活動上海站，並向網友徵集上海必吃美食及必訪景點。

隨著霍蘭德現身豫園，不少上海民眾也分享巧遇影片。眼尖網友發現，他上午仍穿著黑色長褲，到了下午已換上新買的七分褲，手上還提著森馬購物袋，讓不少人笑稱，「霍蘭德來上海，也被熱到直接換褲子！」

森馬官方也迅速搭上這波話題，先是在社群留言區感謝上海網友熱情分享，隨後重新上架霍蘭德同款七分褲，引發搶購熱潮，線上庫存更在短時間內銷售一空。

根據上海市氣象局資料，7月23日下午2時18分，上海市中心高溫黃色預警升級為高溫橙色預警，直到下午5時10分才解除。當天高溫炎熱，也讓不少網友笑稱，霍蘭德臨時換穿七分褲，或許正是因為受不了酷暑。

森馬上海豫園百貨店店長受訪表示，霍蘭德約於7月23日中午12時30分進店，當時店員起初並未認出他，直到他試穿完褲子準備離開時，才驚覺這位顧客就是《蜘蛛人》男星。當時店內已有不少外國旅客認出霍蘭德，希望與他合影，千黛亞及隨行保鑣也陪伴在側，吸引不少影迷圍觀。

店長透露，霍蘭德進店時原本穿著長褲，試穿七分褲後便直接換上新褲離開，推測是因上海天氣炎熱所致。她也表示，當天下午同款商品線上庫存便全數售罄。這款七分褲原價239元人民幣（約35美元），促銷價159元人民幣（約23.5美元），因價格親民，加上名人效應推波助瀾，迅速成為熱銷爆款。

《蜘蛛人》男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）。（美聯社）
《蜘蛛人》男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他在豫園逛街時進入森馬門市購買七分褲，還試穿後直接換上新褲離開。這段畫面被網友拍下後瘋傳，迅速帶動粉絲討論與同款搶購熱潮。

  • 森馬官方先在社群感謝網友分享，之後重新上架霍蘭德同款七分褲，並因討論度暴增迅速賣光。店家也證實，線上庫存很快就被搶購一空。

  • 店長表示，他中午進店時原本穿長褲，試穿七分褲後就直接換上新褲離開，推測與上海當天高溫炎熱有關。當時台北般的熱度讓不少網友笑稱他是被熱到換褲子。

微博 漫威 蜘蛛人

上一則

涉英國夜店打人 美歌手克里斯小子認鬥毆指控

延伸閱讀

世界盃／錯過「蜘蛛人」湯姆霍蘭德晚餐邀約 哈蘭德幽默回應了

世界盃／錯過「蜘蛛人」湯姆霍蘭德晚餐邀約 哈蘭德幽默回應了
歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親
空調荒…法男出差上海「人肉」帶1台回去 總花費1400元

空調荒…法男出差上海「人肉」帶1台回去 總花費1400元
萌寵「抱冬瓜」降溫走紅 生鮮平台賣到缺貨 獸醫這麼說…

萌寵「抱冬瓜」降溫走紅 生鮮平台賣到缺貨 獸醫這麼說…

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴
AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上

AI查稅時代來了？會計師：這些人最容易被盯上
火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生
崩盤前兆？加州法拍屋數創7年新高 專家這麼說

崩盤前兆？加州法拍屋數創7年新高 專家這麼說