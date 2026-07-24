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Rain、金泰希夏威夷度假被直擊…女兒大長腿超吸睛

記者梅衍儂／即時報導
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Rain和金泰希帶兩個女兒逛超市，大女兒的長腿引發討論。圖／摘自IG
Rain和金泰希帶兩個女兒逛超市，大女兒的長腿引發討論。圖／摘自IG

韓星Rain（鄭智薰）與妻子金泰希婚後育有兩女，一家人近日被目擊在夏威夷家族旅遊，Rain穿夾腳拖和妻女大逛超市採買，女兒的長腿引起關注，不少網友直呼遺傳自爸媽的好身材。

有網友分享一家人逛超市的照片，Rain戴著帽子，身穿短袖襯衫搭配短褲，以輕鬆休閒的造型現身，與大女兒並肩推著購物車，一邊採買、一邊享受親子時光。金泰希則戴著帽子及口罩，與小女兒走在前方，在超市內仔細挑選商品，一家人分工採購，互動相當溫馨。

夫妻倆似乎並未過於在意周遭目光，Rain更是全程未戴口罩，自然地陪伴女兒購物，展現親民又樸實的一面。而夏威夷一間餐廳也曾分享Rain到訪的消息，並公開他與店內員工的合照。照片中，Rain與員工親切合影、露出燦爛笑容，以輕鬆自然的互動展現一貫的親和魅力。

Rain與金泰希於2017年結婚，婚後育有兩名女兒，一家四口生活低調，鮮少公開家庭日常。此次難得被拍到全家同遊夏威夷，也讓外界一窺夫妻倆陪伴孩子度假的溫馨畫面。

Rain和夏威夷餐廳員工合照。圖／摘自IG
Rain和夏威夷餐廳員工合照。圖／摘自IG

金泰希戴著帽子、口罩陪著小女兒挑選商品。圖／摘自IG
金泰希戴著帽子、口罩陪著小女兒挑選商品。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 兩人被拍到在夏威夷與兩個女兒一起家族旅遊，還現身超市採買生活用品，畫面中一家四口分工行動，氣氛相當溫馨自然。

  • 因為照片中大女兒的長腿特別吸睛，不少網友認為她明顯遺傳到Rain與金泰希的好身材，讓這次私下出遊照迅速引發討論。

  • 文章指出夫妻倆婚後生活相當低調，鮮少公開家庭日常，但這次在夏威夷被拍到全家同行，展現了親民、樸實又重視陪伴孩子的一面。

夏威夷

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