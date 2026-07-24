「許我耀眼」女星錄取北大研究生 網讚：悶聲幹大事

鍾雅婷將成為北大研究生。(取材自微博)

現年26歲的演員鍾雅婷23日在微博 曬出北京大學研究生錄取通知書，並配文「開心！！！」分享喜訊。消息一出迅速登上微博熱搜，網友紛紛讚其為「美貌與智慧並存」、「悶聲幹大事」的典範，也激勵不少備考學子。

鐘雅婷1999年出生於香港 ，她近年在演藝圈嶄露頭角，曾參演「許我耀眼」、「克制升溫」等多部影視作品，憑藉「許我耀眼」中「方蕾」一角打開知名度。

鍾雅婷被北京大學國際關系學院的政治學（國際組織與國際公共政策）專業擬錄取，曬出的通知書為燙金紅色版本，她並配文寫下「I want it,I get it」。被廣大網友盛讚為展現自信與自主的「大女主宣言」。

據悉，她在輾轉片場拍戲的忙碌行程中，堅持一邊工作、一邊悄悄備戰考研。她自述並非天賦型選手，在兼顧演藝工作的備考階段，每天5點起床背書、反覆練習錯題，最終成功上岸。

備考期間她並未公開造勢，直到接獲燙金的錄取通知書後才首度對外證實，如今兼具演員與北大準研究生雙重身分，低調且扎實的態度贏得外界高度評價。

鍾雅婷將成為北大研究生。(取材自微博)