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樊長玉爸出事了…寇占文欠債遭法院懸賞檢舉獎金 網瘋傳

記者陳慧貞／即時報導
寇占文演過不少戲劇作品。圖／截自微博
寇占文演過不少戲劇作品。圖／截自微博

59歲大陸演員、武術指導寇占文出道多年，演過不少電視劇，近期則在夯劇「逐玉」中飾演女主角田曦薇父親「樊二牛」一角而打出知名度，但今（23日）卻傳出他捲入一起民間借貸糾紛，因無力償還債務，導致遭法院發布懸賞公告，消息一出，引發網友關注。

據陸媒報導，寇占文因捲入一起民間借貸糾紛，需償還694.6萬人民幣（約102.5萬美金），法院判決生效後，他未依規定履行還款義務，因此被列為被執行人，據了解，他因債務問題，早在今年2月便被限制高消費，經法院調查後，也未發現其名下有足以清償債務的財產，因此依法發布懸賞公告，呼籲民眾提供其財產線索，協助法院追回款項，將可獲得實際執行金額10%的獎勵。

寇占文除了「逐玉」外，還曾演出過經典神話劇「春光燦爛豬八戒」中的「二牛」，該角色為后羿轉世，當初「逐玉」中的「樊二牛」即被視為致敬角色，如今他捲入借貸糾紛遭法院懸賞追債，引來網友調侃：「后羿射日未成，倒是射中欠條了！」。

寇占文因債務問題遭法院發布懸賞公告。圖／截自微博
寇占文因債務問題遭法院發布懸賞公告。圖／截自微博

寇占文在「逐玉」中演出田曦薇的父親樊二牛。圖／截自微博
寇占文在「逐玉」中演出田曦薇的父親樊二牛。圖／截自微博

精華 FAQ

  • 因他涉及民間借貸糾紛，法院判決生效後仍未依規定償還694.6萬人民幣債務，且調查後未發現足以清償的財產，因此依法發布懸賞公告，請民眾提供財產線索。

  • 報導指出，他需償還694.6萬人民幣，若民眾提供可協助追回款項的財產線索，並促成實際執行，法院將依規定給予實際執行金額10%的獎勵。

  • 他近期在夯劇《逐玉》飾演田曦薇父親樊二牛而走紅，也曾演出《春光燦爛豬八戒》中的二牛。此事曝光後，網友戲稱他是「后羿射日未成，倒是射中欠條了」。

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