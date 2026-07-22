趙又廷上半年僅收10劇本…嘆影視寒冬 阻愛女進演藝圈

趙又廷正在宣傳「問心2」。圖／摘自微博

趙又廷 近日接受中國節目訪問時，坦言自己今年上半年只收到約10個劇本，與事業最鼎盛時期相比，數量可說是「倍數級」下滑。他甚至笑稱，現在連夏天家裡都不用開冷氣，藉此自嘲影視產業的「寒冬」有多冷。

趙又廷目前正為「問心2」等劇宣傳，尚未開工。對於工作量明顯減少，趙又廷坦言，自己感受到的不只是個人遭遇，而是整個產業都在改變。他透露，過去許多很難約到的同行，如今反而隨時都有時間碰面，從這個細節就能看出不少演員正處於等待工作的狀態。

他的心態也因此出現變化。年輕時的趙又廷曾覺得，1年沒有拍戲也沒什麼大不了，但如今若半年沒有進劇組，便會開始感到不安，甚至產生焦慮。從「不拍戲也沒關係」到「半年沒工作就開始擔心」，這樣的轉變，也反映出影視市場低迷對演員帶來的直接衝擊。

談到產業現況，趙又廷更直言，觀眾的口味正在改變，甚至說出「電影已經沒了」這樣沉重的感受。他也透露，自己過去一年可能看上十幾部電影，如今一年卻只看約5、6部，連觀影習慣都在不知不覺中改變。

趙又廷與高圓圓結婚12年，女兒7歲大。面對這樣的產業環境，他甚至不希望女兒未來踏入演藝圈。他表示，如果孩子還有其他選擇，寧願讓她從事別的工作，「尤其是現在，你還要進這個圈子嗎」？對於演藝工作的辛苦與不確定性，他顯然有著比外界更深的體會。

相較於工作上的變化，趙又廷如今更珍惜家庭生活。他自認私下是個宅男，沒有拍戲時便把時間留給妻子高圓圓與女兒，生活重心幾乎都放在家人身上。他也形容自己與高圓圓的關係，除了是夫妻，更像是最好的朋友，兩人與女兒形成穩定而緊密的家庭關係。

此外，趙又廷對於接戲也有自己的堅持，除了劇本內容本身，製作團隊與宣傳規劃同樣必須達到一定標準。在市場整體案量減少的情況下，再加上他對作品的要求，真正能夠符合條件、最後落到手上的劇本自然更少。

有業內人士指出，影視產業近年確實面臨前所未有的低迷，從攝影棚空置、影視作品開拍量減少，到演員與劇組工作機會縮減，整個產業鏈都受到影響。趙又廷的近況，某種程度上也成為影視寒冬下，資深演員最直接的個人縮影。