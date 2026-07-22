離世前1年謝賢失智「認不出老友」靠3名保姆24小時照料

「四哥」謝賢病逝令人無限惋惜。圖／摘自微博

香港 影壇傳奇「四哥」謝賢於7月16日因重症肺炎病逝，享年89歲。據悉，謝賢早在2025年就已出現認知障礙，不僅記憶力急速退化，甚至無法辨認出相識多年的老友，晚年生活全靠保姆悉心照料。

謝賢的前妻甄珍過去受訪時曾透露，兩人最後一次見面已是2021年，當時謝賢就因健康因素必須依賴輪椅行動，記憶力也大不如前。TVB視帝夏雨也透露，2025年在醫院偶遇謝賢時，醫生便明確告知謝賢已患有認知障礙；演員姜彬、郭鋒等圈內好友亦證實，謝賢晚年失智跡象日益明顯，需要3名保姆24小時輪班照顧，身邊親友常被他遺忘。

事實上，謝賢最後一次公開露面是在2026年4月，當時有網友在太平山頂咖啡店幸運巧遇。雖然當時的他身形消瘦，但身穿紅色Adidas夾克、臉上掛著微笑，依然親切地主動向路人打招呼。

不幸的是，謝賢在7月16日因重症肺炎陷入昏迷被送往加護病房（ICU）。據悉，他在清醒之際仍不斷唸著兒子謝霆鋒 的名字，最終在謝霆鋒特地從大陸趕回香港陪在身旁後，安詳離世。家屬後續低調辦理喪事，遺體以本名「謝家鈺」名義於7月20日火化，未經殯儀館公開設靈，為這位一代巨星的傳奇人生畫下句點。