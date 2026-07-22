女導「向弟借精生子」挨轟亂倫 曾珮瑜批台灣生育法落後

曾珮瑜首度演出舞台劇。記者王聰賢／攝影

王偉忠 監製，演員樊光耀、岑永康、壯壯（陳彥壯）、王意萱、曾珮瑜出席舞台劇「都更男女」記者會，分享排戲心情，曾珮瑜首度演舞台劇，對於日前導演洪千涵挺8個月孕肚出席第2屆台北戲劇獎頒獎典禮，事後因腹中寶寶「精主」身分引發熱議，她先是透過社群發文挺多元生育選擇，今再被問及此事，她認為所謂「借精」外界有太多誤解，依照現行法規，直批：「台灣生育法相對落後，許多規範仍偏重男性的生育權。」希望未來法律能更完整保障女性及多元家庭的生育自主權。

導演洪千涵與同性伴侶曾睿琁透過家人協助完成生育計畫，事件曝光後引發網友熱議，甚至被指「亂倫」，曾珮瑜當時就曾發長文呼籲網友：「不要再活在古代了！」而今更特別指出：「雖然她是跟弟弟借精，(伴侶提供卵子)，但其實根本沒有亂倫的問題，在醫學上完全不是那回事。」她強調，全世界面臨少子化問題，大家一直在進步，這也是一種新的讓生命來到這世界上的方式。

曾珮瑜首次演舞台劇，透過排戲還在學習不同於面對鏡頭的表演模式，在「都更男女」劇中，她飾演都更專家，但現實生活中，她至今仍選擇租屋而非買房，認為「千金難買好鄰居」，「我覺得買房的風險在某種程度上滿大的，因為沒辦法先試住，不知道鄰居是誰，如果買了之後才發現問題很多，要退坑就比較困難。」而租屋最大的優點在於保有彈性，

「租屋就比較好解決，大不了一年租約到了，我就搬走。」不過她也坦言，尚未買房最大的原因還是在於「沒錢」的現實考量，表示對於目前住的社區很滿意，若以後要買房，可能會考慮買在同社區。

岑永康當年住的也是老房子，面對都更問題，自稱還真當過都更草案的提案人，當起社區住戶與建商溝通的橋梁，結果一共19戶，他一談5年，始終有3戶堅決不同意，最後他決定放棄、出售結案。演出「都更男女」，他獲益良多，笑說很多人都以自己的方式照顧太太和孩子，卻忘了太太的需求，他舉例，有些朋友陽宅、陰宅都幫太太安排好了，連塔位都希望夫妻放一起，殊不知另一半根本不想跟老公進同一個塔位。

舞台劇「都更男女」將從8月14日起，在台北、高雄、台中巡迴演出，購票可洽udn售票網。

王偉忠為舞台劇「都更男女」宣傳，被問大Ｓ遺產風波。記者王聰賢／攝影

岑永康當過都更草案提案人。記者王聰賢／攝影

岑永康(左起)、曾珮瑜、王意萱、樊光耀、壯壯（陳彥壯）出席舞台劇「都更男女」記者會。記者王聰賢／攝影

王偉忠監製，最新舞台劇「都更男女」8月中起展開巡演。記者林伯東／攝影