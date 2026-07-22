我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美沙達協議 川普點頭幫沙烏地蓋核設施 美企估獲利豐

聯邦「公共負擔」新規將上路 移民擔心影響身分申請 團體籲先諮詢

女導「向弟借精生子」挨轟亂倫 曾珮瑜批台灣生育法落後

記者陳慧貞／即時報導
曾珮瑜首度演出舞台劇。記者王聰賢／攝影
曾珮瑜首度演出舞台劇。記者王聰賢／攝影

王偉忠監製，演員樊光耀、岑永康、壯壯（陳彥壯）、王意萱、曾珮瑜出席舞台劇「都更男女」記者會，分享排戲心情，曾珮瑜首度演舞台劇，對於日前導演洪千涵挺8個月孕肚出席第2屆台北戲劇獎頒獎典禮，事後因腹中寶寶「精主」身分引發熱議，她先是透過社群發文挺多元生育選擇，今再被問及此事，她認為所謂「借精」外界有太多誤解，依照現行法規，直批：「台灣生育法相對落後，許多規範仍偏重男性的生育權。」希望未來法律能更完整保障女性及多元家庭的生育自主權。

導演洪千涵與同性伴侶曾睿琁透過家人協助完成生育計畫，事件曝光後引發網友熱議，甚至被指「亂倫」，曾珮瑜當時就曾發長文呼籲網友：「不要再活在古代了！」而今更特別指出：「雖然她是跟弟弟借精，(伴侶提供卵子)，但其實根本沒有亂倫的問題，在醫學上完全不是那回事。」她強調，全世界面臨少子化問題，大家一直在進步，這也是一種新的讓生命來到這世界上的方式。

曾珮瑜首次演舞台劇，透過排戲還在學習不同於面對鏡頭的表演模式，在「都更男女」劇中，她飾演都更專家，但現實生活中，她至今仍選擇租屋而非買房，認為「千金難買好鄰居」，「我覺得買房的風險在某種程度上滿大的，因為沒辦法先試住，不知道鄰居是誰，如果買了之後才發現問題很多，要退坑就比較困難。」而租屋最大的優點在於保有彈性，

「租屋就比較好解決，大不了一年租約到了，我就搬走。」不過她也坦言，尚未買房最大的原因還是在於「沒錢」的現實考量，表示對於目前住的社區很滿意，若以後要買房，可能會考慮買在同社區。

岑永康當年住的也是老房子，面對都更問題，自稱還真當過都更草案的提案人，當起社區住戶與建商溝通的橋梁，結果一共19戶，他一談5年，始終有3戶堅決不同意，最後他決定放棄、出售結案。演出「都更男女」，他獲益良多，笑說很多人都以自己的方式照顧太太和孩子，卻忘了太太的需求，他舉例，有些朋友陽宅、陰宅都幫太太安排好了，連塔位都希望夫妻放一起，殊不知另一半根本不想跟老公進同一個塔位。

舞台劇「都更男女」將從8月14日起，在台北、高雄、台中巡迴演出，購票可洽udn售票網。

王偉忠為舞台劇「都更男女」宣傳，被問大Ｓ遺產風波。記者王聰賢／攝影
王偉忠為舞台劇「都更男女」宣傳，被問大Ｓ遺產風波。記者王聰賢／攝影

岑永康當過都更草案提案人。記者王聰賢／攝影
岑永康當過都更草案提案人。記者王聰賢／攝影

岑永康(左起)、曾珮瑜、王意萱、樊光耀、壯壯（陳彥壯）出席舞台劇「都更男女」記者...
岑永康(左起)、曾珮瑜、王意萱、樊光耀、壯壯（陳彥壯）出席舞台劇「都更男女」記者會。記者王聰賢／攝影

王偉忠監製，最新舞台劇「都更男女」8月中起展開巡演。記者林伯東／攝影
王偉忠監製，最新舞台劇「都更男女」8月中起展開巡演。記者林伯東／攝影

精華 FAQ

  • 她認為外界對「借精」有太多誤解，洪千涵與伴侶透過家人協助生育，並非外界想像的亂倫問題；她強調在醫學上完全不是那回事。

  • 她直言台灣生育法相對落後，許多規範仍偏重男性的生育權，期待未來能更完整保障女性與多元家庭的生育自主權。

  • 她首次演出舞台劇《都更男女》，也談到自己目前偏好租屋，認為租屋彈性高、風險較低，買房前還要考量資金與社區環境。

王偉忠

上一則

湯唯喜迎2胎 曬一家4口牽手照 迎來兒子湊成「好」字

延伸閱讀

同志導演「借親弟精子+老婆卵子」懷孕8個月 掀議論

同志導演「借親弟精子+老婆卵子」懷孕8個月 掀議論
大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很機密的東西

大S遺產爭議延燒 王偉忠曝真實狀況：很機密的東西
成龍拒認女兒有原因？吳綺莉：因為我不想做親子鑑定

成龍拒認女兒有原因？吳綺莉：因為我不想做親子鑑定
當金曲評審挨轟「亂七八糟」 黃韻玲高EQ 2字回應

當金曲評審挨轟「亂七八糟」 黃韻玲高EQ 2字回應

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事
世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人
懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結

懷疑詐欺 加州、明州逾10億元白卡補助遭凍結