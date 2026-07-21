「哥吉拉大戰金剛」18歲聽障女星車禍亡 父手語悲痛證實

演員凱莉・霍特爾（Kaylee Hottle）。（美聯社）

據眾生相報導，曾出演電影「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）及「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）的年輕演員凱莉・霍特爾（Kaylee Hottle）不幸辭世，年僅18歲。

TMZ於7月21日率先報導凱莉離世的消息。她的父親喬書亞・霍特爾（Joshua Hottle）向TMZ證實，凱莉當天上午在馬里蘭州 遭遇車禍，因傷勢過重不幸身亡。

隨後，喬書亞在Facebook分享一段影片，並透過手語（ASL）說明女兒離世的經過。他在貼文中寫道，「我正搭上一趟我永遠都不希望搭乘的班機。」

喬書亞向TMZ表示，他於7月21日上午接獲通知，得知凱莉發生嚴重車禍，之後又收到消息，得知她在送醫途中傷重不治。在他發布於Facebook的影片中，他表示自己正從德州飛往馬里蘭州，準備處理女兒的後事，並接她回家。

凱莉與雙親皆為聽障人士。根據休士頓紀事報（The Houston Chronicle）報導，喬書亞家族已有四代成員屬於聽障社群。

凱莉生前就讀於德州聽障學校（Texas School for the Deaf）。校方於7月21日發表聲明表示，「我們懷著無比沉痛的心情宣布，我校一位即將畢業的高年級學生凱莉・霍特爾，昨日在馬里蘭州弗雷德里克（Frederick）的一場車禍中不幸離世。我們的心與凱莉的家人、朋友、同學，以及所有認識她、愛她的人同在，共同度過這段艱難的時刻。」

校方也呼籲外界尊重家屬隱私，「目前我們掌握的資訊非常有限，懇請大家尊重凱莉家屬的隱私，不要散播或猜測這起事故的相關情況。」

凱莉透露自己的演藝生涯始於2017年，當時她出演了一支為手語翻譯應用程式Convo拍攝的廣告。

電影「金剛：骷髏島」（Kong: Skull Island）製作團隊看見該支廣告後，認為她十分符合角色設定，因此邀請她飾演吉雅（Jia）一名透過手語與金剛建立深厚情感連結的孤兒。

亞歷山大．斯卡斯加德（Alexander Skarsgard）曾於2021年接受流行文化網站Junkee訪問時，大力讚賞凱莉的演技，並透露自己是在拍攝「哥吉拉大戰金剛」期間開始學習美國手語。

他表示，「這是她第一次拍電影。令人驚訝的是，她在鏡頭前竟然如此自在，而且能非常迅速地理解導演的指示。導演只要解釋一次，她就會說，『知道了、知道了。』接著立刻完成表演，讓大家都忍不住驚呼，『天啊……她到底是怎麼做到的？』她非常專業，而且情感表達極具層次，臉上的每一個細微表情都深深吸引著觀眾。」

凱莉在「哥吉拉大戰金剛」中飾演吉雅（Jia）一名透過手語與金剛建立深厚情感連結的孤兒。（美聯社）