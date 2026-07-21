退伍後豁出去…南柱赫「鬼謎東宮」跳井：比動作戲更崩潰

南柱赫和盧允瑞一起分享拍片甘苦。圖／Netflix提供

由南柱赫、盧允瑞主演的Netflix 宮廷奇幻懸疑劇「鬼謎東宮」，自上線後憑藉融合宮廷、靈異與懸疑元素的劇情掀起熱烈討論，也是南柱赫2024年9月退伍後、睽違近3年回歸螢光幕的首部作品。近日他與盧允瑞接受台灣媒體訪問，分享拍攝幕後趣事與合作心得，南柱赫笑稱，整部戲最難忘的不是動作場面，而是「幾乎把所有跟水有關的戲都拍遍了」。

劇中飾演擁有穿梭人間與鬼界能力的「具天」的南柱赫透露，因劇情設定必須頻繁出入鬼界，拍攝期間幾乎天天與水為伍，他苦笑：「我就是一直下水，夏天泡熱水、冬天泡冷水，還要進甕、跳井，幾乎所有有水的地方我都進去過了。」

談到退伍後以這部作品正式回歸演藝圈，南柱赫坦言，服役期間演員工作暫停，只能透過電視看著其他演員演戲，心裡其實相當羨慕，也因此重新體會到演戲對自己的重要性。「20幾歲的時候，有些演法因為害羞沒有表現出來，或是想演卻不敢演，現在都想全部試一次，就算做得不好，也想盡力一試。」他表示，軍旅生活讓自己的心態有了很大改變，希望未來能勇於挑戰更多不同的角色與表演方式。

首次挑戰古裝劇的盧允瑞，劇中飾演擁有聽見鬼神能力的宮女「生姜」，坦言拍攝前壓力不小，特地看了許多古裝劇做功課。「我平常站姿其實沒有很好，所以一直提醒自己要站直，也一直思考，在這樣的限制裡，要怎麼把角色表現得更豐富，因此做了很多努力」。

南柱赫也不吝給予搭檔高度肯定，大讚盧允瑞雖然是第一次拍古裝劇，卻完全看不出是新人，「真的做得非常好，我看到的時候覺得很厲害。」他更表示，自己一直希望成為一位很有彈性的演員，「如果我在她這個年紀也能做到這樣就好了」。

盧允瑞則形容南柱赫是個非常可靠又拚命的演員，不論拍攝再辛苦的動作戲，他幾乎都不曾喊累，總是默默做好所有準備，也會主動研究劇本、反覆與導演討論角色，「看到他之後，也讓我希望自己未來可以成為更主動、更積極，能和導演一起完成作品的演員。」

由於「鬼謎東宮」劇情圍繞鬼魂、詛咒等靈異元素，被問到拍攝期間是否做過避邪儀式，南柱赫笑說自己其實不怕鬼，「鬼片我會怕，但真的遇到鬼，我反而不怕」。他拍戲前沒有特別佩戴護身符或進行儀式，唯一固定會做的，就是在拍動作戲前先影子拳擊暖身，讓身體進入狀態。

相較之下，盧允瑞坦承自己私底下其實很怕鬼，平常連恐怖片、靈異作品都不太敢看，但正式拍攝時因為知道一切都是戲劇，很快就能投入角色。她也透露，劇組在開拍前曾一起舉行祈福儀式，希望整個拍攝過程平安順利。

南柱赫和盧允瑞一起分享拍片甘苦。圖／Netflix提供