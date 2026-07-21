謝賢辭世 傳張柏芝安排大兒子Lucas返港 陪爺爺最後一程

謝賢過世留下超過1億港元遺產。圖／摘自微博

香港 一代影壇傳奇「四哥」謝賢日前傳出離世噩耗，享壽89歲，消息震撼中港台演藝圈。前兒媳張柏芝 在得知訃聞後，第一時間將社群平台頭像換成全黑圖哀悼。據港媒爆料，早在謝賢病重之際，張柏芝便已秘密聯繫正在澳洲 留學的大兒子謝振軒（Lucas）緊急返港，陪伴爺爺走完人生最後一程，盡展孝心。

隨著一代巨星落幕，謝賢高達上億的財產分配也成為大眾關注焦點。據傳謝賢生前早已立好遺囑，規劃將名下高達1億港幣（約1305萬美元）的財產，將其中九成留給兩名寶貝孫子，並特別欽點由張柏芝全權代為管理，確保孫子未來的成長與教育無後顧之憂。雖然家屬至今未公開證實細節，但此舉被外界普遍解讀為，謝賢對張柏芝極高的信任與認可。

事實上，謝賢過去受訪時就不止一次公開力挺張柏芝，大讚她是「難得的好媳婦」及極具責任感的母親。謝賢曾感性表示，即使兩人離婚後，張柏芝也從不阻撓謝家探望孫子，逢年過節更會貼心安排聚會。看著張柏芝多年來獨力帶大兩個孩子，謝賢更曾心疼地自責「對不起他們母子」，足見張柏芝在他心中的地位無法取代。

張柏芝。圖／摘自微博

謝霆鋒大兒子謝振軒被指極像老爸。圖／摘自微博