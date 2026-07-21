蕭淑慎老公性侵案2審開庭 梁軒安：若真坐牢不希望她等我

蕭淑慎（右）始終挺老公。圖／摘自臉書

蕭淑慎的老公梁軒安性侵案，日前遭士林地院判刑4年10個月，全案上訴後，今天下午高院將首度開庭。

梁軒安對此聲明表示，「對於自己沒有做過的事情，我不會因任何壓力而承認」，至於罹癌的妻子蕭淑慎，只希望她能夠平安、健康，把身體照顧好，「其他的是是非非，我會自己承擔，也不希望她因為外界的討論而承受更多壓力」。

據「壹𬞟新聞網」報導，梁軒安表示若真的坐牢，他不希望蕭淑慎等他。另也說雖然蕭淑慎信他挺他，但不代表她的粉絲能接受。而他最陣子都在努力賺錢，就連今早都還在賣股票。

梁軒安聲明：

感謝司法給我陳述事實的機會，感謝一路陪伴我的家人、律師與朋友。近日因相關案件受到社會關注，本人希望透過這份聲明，向所有關心我的朋友說明目前的心情。

首先，我要誠摯感謝三位律師團隊一路以來的努力與付出。因為你們專業且堅持不懈的協助，讓案件得以進入上訴程序，也讓我有機會繼續透過法律程序，完整說明事實、捍衛自己的清白。

我始終相信，司法制度存在的價值，就是讓每一位當事人都能依法陳述事實、接受公平審理。我會全力配合法院程序，尊重司法，也相信最終結果會建立在證據與事實之上。

我想再次重申，**對於自己沒有做過的事情，我不會因任何壓力而承認。**我相信，真正的清白，不是靠辯解，而是靠事實與證據來證明。

這段時間，也有許多合作夥伴、藝人、歌手、演員、網紅、直播主、造型師、廣告業前輩，以及一路合作過的朋友，願意分享他們與我相處、合作的經驗，給予我鼓勵與支持。

每一句加油、每一份信任，我都由衷感謝，也會永遠記在心裡。至於我與太太的事情，我希望外界能夠給予我們一些空間。不論外界有多少聲音，我最大的心願始終沒有改變，只希望她能夠平安、健康，把身體照顧好。其他的是是非非，我會自己承擔，也不希望她因為外界的討論而承受更多壓力。

人生有很多事情，不一定能夠按照自己的期待發展，但我相信，只要心中仍保有善意、勇氣與信念，就能一步一步走過每一個難關。正如梁靜茹〈勇氣〉這首歌所傳達的精神，它提醒著我：人生最重要的，不是逃避，而是有勇氣去面對真相、面對挑戰，也有勇氣接受法律的檢驗，並珍惜一路陪伴自己的人。

最後，我想向所有關心我的人致上最深的謝意。謝謝我的家人、謝謝三位律師、謝謝一路相信我的朋友，也謝謝每一位曾經與我合作、願意站出來分享真實相處經驗的人。

未來，我會繼續專注於自己的工作，善盡責任，以更成熟、更謙卑的態度面對人生，也尊重司法程序，靜待結果。