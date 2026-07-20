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72歲劉德凱與小16歲女友定居雲南？白髮消瘦蹲修車廠認不出

記者陳慧貞／即時報導
劉德凱被網友目擊現身雲南一家修車廠。圖／摘自微博
劉德凱被網友目擊現身雲南一家修車廠。圖／摘自微博

72歲金鐘視帝劉德凱昔日曾是瓊瑤劇小生，演過多部電視劇，年輕時帥氣模樣深植人心，近日他被目擊現身大陸雲南昆明一家修車廠，只見他一身輕便，頂著一頭白髮、腳踩人字拖蹲在修車廠門口，日常生活樣態被傳出已定居雲南，有網友指出若非門口賓士車太過顯眼，一時間還差點認不出竟是昔日瓊瑤劇「一簾幽夢」中的男神「費雲帆」。

根據網友曝光的影片中，劉德凱滿頭白髮，皮膚曬得黝黑，身形較以往在螢幕上的模樣顯得消瘦，昆明街頭的修車廠外，他站在愛車旁，一邊與修車技師交談，一邊不時彎腰指著輪胎內壁磨損情況，儘管臉上早有藏不住的歲月痕跡，但腰桿自然挺直的神態，看來身體依然硬朗。

劉德凱外表英俊挺拔，過往情史相當豐富，曾經歷與「配音皇后」王景平、法國女子安琪兩段婚姻，第一段婚姻結束後，有過一段與劉雪華長跑7年刻骨銘心卻結局慘淡的戀情，當時轟動娛樂圈，2017年，他憑「這些年那些事」奪下金鐘獎戲劇節目男主角獎，當時他便認愛身邊有一位小16歲的大陸無錫女友，更稱讚女方貼心，彼此當老伴，不拍戲時過著閒雲野鶴的養老生活，在雲南栽培溫泉蔬菜、打打高爾夫球。褪去螢幕上的光環，私下生活變得低調而內斂，但他並未完全退休，今年還參與台灣驚悚電影「腎上腺母侵」演出。

劉德凱獲得第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。圖／聯合報系資料照
劉德凱獲得第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。圖／聯合報系資料照

精華 FAQ

  • 他被拍到現身大陸雲南昆明一家修車廠，站在愛車旁與技師交談，還蹲在門口查看輪胎磨損情況，整體模樣白髮、消瘦且十分樸素。

  • 因為他頂著滿頭白髮、膚色曬得黝黑、身形比以往消瘦許多，又穿著很隨性的衣著現身街頭，若不是門口賓士車醒目，確實不易辨認。

  • 報導指出他曾公開認愛小16歲的大陸女友，兩人被形容像老伴般在雲南過低調生活；同時他並未完全退休，今年仍參與台灣驚悚電影演出。

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