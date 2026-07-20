100萬不夠買包…謝賢原拒演「少林足球」最後零酬勞演出
香港資深影帝謝賢（四哥）今日傳出辭世消息，享壽89歲，噩耗由兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷證實，震驚華語影壇。隨著影迷紛紛追憶他的演藝生涯，一段他昔日力挺周星馳拍攝「少林足球」的往事也再次受到關注，甚至傳出他為了支持電影，不惜分文未取接下演出。
周星馳2000年籌備「少林足球」時資金並不充裕，整部電影製作預算僅約1000萬港幣（約128萬美元）。儘管如此，他仍希望邀請謝賢飾演片中的大反派「強雄」，並開出100萬港幣（約12.8萬美元）片酬。不過，謝賢當時並未立刻答應，還幽默表示：「這點錢還不夠我女朋友買一個包。」
原本外界認為合作恐怕無望，但後來情勢出現轉變。據傳，周星馳之後再次拜訪謝賢，還特地帶著一位謝賢十分敬重的友人同行，並讓他觀看電影中向李小龍致敬的片段，包括由陳國坤飾演、神似李小龍的演出。謝賢看完後相當驚訝，直呼：「竟然有這麼像的人！」
據悉，當謝賢得知這段內容將收錄在電影中後，態度隨即改變，不僅點頭接演，更傳出願意不收片酬演出。外界普遍認為，除了欣賞周星馳對電影的投入與熱情外，也與謝賢生前和李小龍交情深厚有關，希望透過這部作品向摯友致敬。
另外也有一種說法指出，當年「少林足球」拍攝期間，周星馳承受不小壓力，部分演員對飾演反派有所顧慮。身為香港影壇重量級前輩的謝賢，最終選擇挺身而出接下「強雄」一角，以實際行動支持電影完成拍攝。雖然相關細節多年來版本不一，但這段充滿江湖情義的故事，始終是影迷津津樂道的幕後佳話。
因為周星馳開出的100萬港幣片酬，謝賢覺得不夠高，還幽默表示這點錢連女朋友買一個包都不夠，所以最初沒有立刻答應。 周星馳再次拜訪時，特地帶人讓謝賢看見電影向李小龍致敬的片段，謝賢被神似演出震撼，也被誠意打動，於是點頭同意。 據傳謝賢不僅接下反派強雄一角，還願意不收片酬演出，外界認為這除了是支持周星馳，也帶有向摯友李小龍致敬的意味。
精華 FAQ
因為周星馳開出的100萬港幣片酬，謝賢覺得不夠高，還幽默表示這點錢連女朋友買一個包都不夠，所以最初沒有立刻答應。
周星馳再次拜訪時，特地帶人讓謝賢看見電影向李小龍致敬的片段，謝賢被神似演出震撼，也被誠意打動，於是點頭同意。
據傳謝賢不僅接下反派強雄一角，還願意不收片酬演出，外界認為這除了是支持周星馳，也帶有向摯友李小龍致敬的意味。
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