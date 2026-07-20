我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約學生支出高、成績平平 家長不再考慮公校

失去資格？這類社安福利受益人8月為何沒錢入帳

息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現

記者陳穎／即時報導
王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。圖／摘自微博
王祖賢把AI肖像授權給網路遊戲。圖／摘自微博

女神王祖賢淡出演藝圈22年，近年長居加拿大、鮮少公開露面。如今傳出她首度授權自己20至30歲全盛時期的AI肖像權，提供知名線上遊戲商業使用，成為香港演藝圈率先完整授權AI臉部形象的代表人物。消息曝光後，立刻引發外界熱議，相關AI宣傳影片更掀起正反兩極評價。

官方公開的宣傳短片透過AI技術重現王祖賢在電影「倩女幽魂」中的經典形象，讓她再次化身令人難忘的聶小倩。影片中，她以充滿感傷的口吻說道：「你認識我的時候，我是什麼模樣？」、「戲裡的人都已褪色，這麼多年過去，你是否曾後悔？」此次合作除了AI宣傳影片之外，遊戲內也將推出以王祖賢為藍本打造的數位NPC，以及專屬角色造型「倩影幽魂」。

對於王祖賢授權AI肖像，不少網友抱持支持態度，認為對已退出演藝圈、選擇低調生活的藝人而言，透過AI技術延續經典形象，不僅能讓作品以新的方式陪伴影迷，也是一種兼顧商業價值與個人生活的做法。

不過，也有另一派網友認為，再先進的AI技術仍難以複製王祖賢獨有的神韻與氣質，直言畫面雖然高度還原外貌，卻少了她當年在鏡頭前自然流露的靈氣與魅力，認為AI可以模仿容貌，卻無法真正重現一代女神的風采。

精華 FAQ

  • 因為她淡出演藝圈22年後，首度授權自己20至30歲全盛時期的AI肖像權，供線上遊戲商業使用，成為香港演藝圈率先完整授權AI臉部形象的代表。

  • 影片運用AI技術重現她在《倩女幽魂》中的模樣，讓她再次化身聶小倩，並以感傷口吻對白營造懷舊氛圍，強調經典形象的延續與再現。

  • 支持者認為這能延續經典、兼顧商業與隱私；反對者則指出AI雖能還原外貌，卻難複製王祖賢獨有的神韻、靈氣與當年的舞台魅力。

香港 加拿大 王祖賢

上一則

謝賢最轟動的「爺孫戀」小49歲CoCo曾被爆拿2000萬分手費

下一則

100萬不夠買包…謝賢原拒演「少林足球」最後零酬勞演出

延伸閱讀

「混血女神」柏安妮迎60歲生日 超絕美近況曝光

「混血女神」柏安妮迎60歲生日 超絕美近況曝光
長子6歲離世 AI生成亡子讀書、工作、生子影片 日母淚崩

長子6歲離世 AI生成亡子讀書、工作、生子影片 日母淚崩
AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保

AI影片重創短劇業 幕後人員飯碗不保
曾爆小三黑歷史 李麗珍58歲近況曝光

曾爆小三黑歷史 李麗珍58歲近況曝光

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
余文樂(左)與王棠雲宣布離婚。(圖／寰亞提供)

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

2026-07-20 02:14

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠