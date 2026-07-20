謝賢最轟動的「爺孫戀」小49歲CoCo曾被爆拿2000萬分手費

謝賢曾與小49歲的女友Coco交往。圖／摘自微博

香港 影壇傳奇人物謝賢（四哥）20日辭世，享壽89歲。兒子謝霆鋒 、女兒謝婷婷證實噩耗，表示父親已平靜走完精彩的一生。消息曝光後，不少與謝賢有深厚情誼的人都以不同方式追思，包括前妻狄波拉、前媳婦張柏芝 ，以及曾交往12年的小49歲前女友CoCo，都不約而同將社群平台大頭貼換成黑色，向這位一代巨星致上最後敬意。

謝賢生前風流瀟灑，但曾透露自己真正認真交往過的伴侶並不多，包括嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉及CoCo等人。其中最受外界矚目的，莫過於2005年開始、相差49歲的「爺孫戀」。儘管當時不被看好，兩人仍攜手走過12年，成為香港演藝圈最具話題性的情侶之一。

交往期間，謝賢對CoCo相當照顧，不僅支持她赴海外進修，也鼓勵她學習投資理財，甚至曾送上金條，希望她未來生活更有保障。不過，隨著年紀漸長，謝賢擔心自己無法陪伴對方走得更遠，最終主動提出分手，並希望她能找到更適合的人，共度未來人生。

外界多年來盛傳謝賢分手時曾給CoCo高達2000萬港元（約255萬美元）分手費，但CoCo近年透過直播親自否認，表示兩人共同生活多年，彼此財務一直相當透明，並沒有外傳的鉅額分手費。她也坦言，自己20多歲時曾做過冷凍卵子手術，希望有朝一日能成為母親，但始終認為孩子應該誕生於完整且充滿愛的家庭，因此最終放棄生育，也成為人生最大的遺憾。

近年CoCo轉往大陸發展，並活躍於社群平台，時常分享與謝賢交往時的生活點滴，從兩人初識時的浪漫回憶，到謝霆鋒、張柏芝當年秘婚返港的趣事，都曾成為她直播內容的一部分。她甚至笑稱自己「看不懂謝霆鋒哪裡帥」，直率發言屢屢掀起討論。只是由於分享內容涉及不少謝家的私人生活，也讓部分網友質疑她過度消費與謝賢的戀情，外界評價始終呈現兩極。