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謝賢最後身影曝光…4月才被目擊坐輪椅喝咖啡 網不敢相信

記者陳穎／即時報導
謝賢4月曾被民眾目擊。圖／摘自微博
謝賢4月曾被民眾目擊。圖／摘自微博

香港資深影星謝賢縱橫演藝圈數十年，素有「四哥」之稱，如今驚傳辭世，享壽89歲，消息曝光後震撼演藝圈，也讓大批影迷深感不捨。

隨著噩耗傳出，他今年4月被民眾巧遇坐著輪椅在咖啡店休息、親切與粉絲合影的畫面，也再次在網路上流傳，引發熱烈討論。

近年謝賢鮮少公開露面，健康狀況始終備受外界關注，期間更數度遭到網路謠言攻擊，被傳出中風、癱瘓等不實消息。不過，今年4月有民眾在香港太平山頂一間咖啡店巧遇他，當時他雖然身形明顯消瘦，並坐著輪椅，但精神狀態看來不錯，悠閒享用咖啡，也間接粉碎外界對其病況的各種揣測。如今傳出離世消息，令不少人感到震驚。

原本忙於籌備演唱會的謝霆鋒，在得知父親過世後，已第一時間返港處理相關事宜，並透過社群平台證實噩耗。他沉痛表示：「非常遺憾向大家宣布，我的父親謝賢已經離開我們了。」

謝霆鋒也希望外界以父親最瀟灑的一面送別他，並向所有關心謝賢的人表示，如果想起四哥，不必過度悲傷，也不用流淚，因為在父親心中，過於沉浸在悲痛之中並非他的處世態度。他盼望大家將謝賢充滿魅力、總是帶著笑容的身影永遠留在心裡，作為對這位一代巨星最好的懷念。

精華 FAQ

  • 新聞指出香港資深影星謝賢傳出辭世，享壽89歲，消息一出震撼演藝圈與大批影迷，也讓許多人回想起他近年少公開露面的身影。

  • 今年4月，有民眾在香港太平山頂咖啡店巧遇謝賢，他坐著輪椅、身形消瘦，但精神看來不錯，還親切與粉絲合影，也一度粉碎外界對他病況的揣測。

  • 謝霆鋒已第一時間返港處理後事，並透過社群證實父親過世的消息。他也希望外界以謝賢最瀟灑的一面送別，不必過度悲傷或流淚。

香港 謝霆鋒 中風

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