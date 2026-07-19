「反向應援」體質失靈？ 蘇醒穿阿根廷球衣挺西班牙… 這次神預測命中

蘇醒身穿阿根廷球衣，支持的卻是西班牙隊。(取材自微博)

2026年美加墨世界盃 冠軍戰落幕，西班牙以1比0力克阿根廷 。不過，除了場上的冠軍之爭，場外另一個衝上熱搜的關鍵字，竟是「蘇醒穿阿根廷球衣支持西班牙」。這位演藝圈出了名的足球迷，再次靠著一身「反差穿搭」成功搶走不少版面，也讓網友笑喊，「嘴上支持西班牙，身體卻很誠實！」

決賽前，蘇醒現身紐約準備觀戰，並在社群平台分享影片。畫面中，他穿著象徵阿根廷的藍白條紋球衣，卻公開表示自己看好西班牙奪冠，強烈反差讓不少網友忍不住笑稱，「到底支持哪一隊？」、「穿著阿根廷球衣替西班牙加油，只有蘇醒做得到。」

事實上，熟悉蘇醒的粉絲都知道，他是娛樂圈知名的足球狂熱分子，更是阿根廷與梅西 多年的忠實支持者。以往世界盃、歐冠等重要賽事，經常能看到他熬夜看球、發文分析戰況，因此也被網友封為演藝圈「資深球迷代表」。

由於蘇醒過去曾多次「看好誰、誰就輸」，久而久之被粉絲戲稱擁有「反向應援」體質，因此這次決賽前公開力挺西班牙，也被不少人解讀是在刻意「反向力挺」阿根廷。不過最終結果卻是西班牙以1比0擊敗阿根廷奪冠，蘇醒的賽前預測意外命中，也讓不少網友笑說，「這次玄學失靈，竟然真的猜對了」、「第一次沒有反向應援成功。」

現年42歲的蘇醒，2007年因參加「快樂男聲」奪下全國總決賽亞軍而出道，憑藉創作與演唱實力在華語樂壇占有一席之地，近來更擔任「歌手2026」突圍賽主持人，活躍於歌唱、主持與綜藝界。