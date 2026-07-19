諾蘭又破紀錄 「奧德賽」首周全球狂掃2.57億 生涯最強

麥特戴蒙在「奧德賽」飾演返鄉英雄奧德修斯。圖／UIP提供

金獎導演克里斯多夫諾蘭執導的史詩鉅作「奧德賽」開片勢如破竹。根據環球影業官方初步預估，電影全球首周票房預計達2.57億美元，將超越2012年「黑暗騎士：黎明昇起」首周 2.48億美元 的全球成績，寫下諾蘭導演生涯最佳開片紀錄。

「奧德賽」製作成本高達2.5億美元。電影上周五在北美開出5100萬美元的亮眼票房。原先市場預估首周末票房約落在 9000萬至1億美元，不過在首日票房超乎預期後，最新預估已上修至 1.2億美元。

若順利達標，「奧德賽」將成為繼「玩具總動員5」首周末 1.59億美元、以及「超級瑪利歐銀河電影」1.31億美元 後，2026年第三部首周末票房突破1億美元的電影。

改編自荷馬史詩的「奧德賽」，描述奧德修斯在特洛伊戰爭結束後，踏上返回故鄉伊薩卡的漫長旅程。電影由麥特戴蒙飾演奧德修斯，集結湯姆霍蘭德、安妮海瑟薇、羅伯派汀森、露琵塔妮詠歐、千黛亞、莎莉賽隆等共同演出。

除了票房表現亮眼，「奧德賽」口碑同樣出色，不僅獲得CinemaScore 觀眾評分A級，爛番茄觀眾爆米花指數也高達 97%，成功締造票房與口碑雙贏局面。在好評持續發酵下，後續票房走勢備受市場看好，台灣票房也將於明天公布。