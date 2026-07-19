蔡阿嘎抄襲風波延燒 前員工昔吐「做太多骯髒事」變預言

蔡阿嘎過去曾遭前員工蘿拉爆料逃稅感嘆「幫公司做了太多骯髒事」。圖／摘自蔡阿嘎 IG

百萬YouTuber蔡阿嘎與二伯創立的母嬰品牌「HAHABABY」，近日捲入設計爭議，遭網友質疑部分商品與日本 、韓國等多個品牌風格相似，引發網路熱烈討論。甚至有網友整理出多起疑似設計雷同案例，在社群平台廣泛流傳，也讓品牌面臨成立以來最大的公關危機。

事件延燒後，部分被點名的日本品牌陸續表示，已著手了解相關情況。其中包括niko and...、SOU・SOU等品牌，都表示會釐清是否涉及相關問題。另一方面，也有網友架設網站，整理各項疑似「撞款」比對資料，認為部分設計與日本設計師脇阪克二的作品相當接近。對此，HAHABABY品牌總監曾回應，設計靈感受到市場流行趨勢影響，但相關說法並未平息外界質疑。

除了設計風波外，品牌標榜的「MIT台灣製造」也成為討論焦點。有網友質疑，部分商品及活動贈品可能並非在台灣生產，相關說法在網路上持續發酵，但目前尚未獲官方證實。

隨著事件延燒，蔡阿嘎前員工蘿拉過去發布的聲明也再次被網友翻出。她當時曾提及，自己「幫公司做了太多骯髒事」，並指控公司涉及多項爭議，包括品牌經營方式與產品來源等。不過，上述內容皆屬蘿拉個人說法，相關指控並未經司法機關或主管單位認定。

蘿拉也在聲明中透露，自己擔任核心員工期間長期處於高壓工作狀態，幾乎24小時待命，而薪資待遇與工作負擔讓她逐漸失衡，最終坦承因而犯下製作「AB合約」的錯誤。如今隨著HAHABABY陷入品牌爭議，她過去的發言再次受到外界關注，也引發不少網友重新討論。