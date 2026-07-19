Mei送重機、名表 蕭景鴻霸氣認身家全給老婆

蕭景鴻陪著歌迷淋雨，在雨中高歌。記者沈昱嘉／攝影

蕭景鴻（Energy阿弟）出道24年圓夢，今辦首張同名專輯簽唱會，一家人到場相挺，老婆Mei還掏錢買30張專輯，一度讓他傻眼。他說工作收入全交給老婆管理，疑惑「為什麼要拿錢買自己的專輯」，但看到成品情緒很激動，「我拿在手上定格很久，終於完成了自己的專輯」。

21日是他的44歲生日，男團FEniX今端出蛋糕祝賀，讓蕭景鴻驚喜萬分，另談到為了工作嚴格控管飲食，生日終於解禁：「我要狂吃狂喝，人生要適當地讓自己放鬆。」

他說自己不重視儀式感，直呼生日最可貴的部分是跟親友相聚，禮物也沒那麼重要，「我跟兒子生日同一天，當天會跟家人一起慶祝，隔天就只有大人，要愉快地喝特調」。

至於老婆會不會送地契當成生日禮物？蕭景鴻驚呼不太可能，因為有過收大禮經驗，「Mei買過近百萬的重機，我很開心，但工作太忙沒時間騎，最後賣掉，也收過幾十萬的名表，可以好好收藏」。

他說，一方面很感動，不過考量到花費，因此夫婦協議討論後才能花大錢。至於印象中送給Mei最貴的禮物？他笑說「我整個人都送她還不貴嗎，身家性命都在她身上」。

自從Energy復出後，蕭景鴻透過飲食控制、運動瘦身成功，招牌深Ｖ造型讓粉絲愛到不行。他談到代謝隨著年齡增加而變慢，目前盡量以原型食物為主，「我很愛吃滷肉飯，現在盡量不碰，尤其我愛小酌，也要適時控制」，以己身經驗告訴大家別斷食，否則容易復胖，他直呼「不會再讓自己回到在家顧小孩的狀態」。

蕭景鴻(中)舉辦首張同名專輯簽唱會。記者沈昱嘉／攝影

蕭景鴻(右三)開心收下FEniX的驚喜蛋糕。記者沈昱嘉／攝影