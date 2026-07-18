「我在哈佛曾和麥特戴蒙演過對手戲」這位大法官 被法律耽誤的女演員

影星麥特戴蒙在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)； 他記得在哈佛那門戲劇課，也記得和大法官傑克森演過對手戲。(美聯社)

最高法院大法官 傑克森（Ketanji Brown Jackson）在當紅史詩電影「奧德賽」(The Odyssey)上檔之際，意外成為媒體關注焦點。原來，早在傑克森成為首位非裔 女性大法官以前，曾在哈佛大學 選修戲劇課，和「奧德賽」男主角麥特戴蒙(Matt Damon)同班；那時的傑克森即興表演出色，或許是個被法律耽誤的天生女演員。

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話說，奧斯卡影帝麥特戴蒙在「奧德賽」宣傳期間，和聯合主演女星安海瑟薇(Anne Hathaway)一起看了一段傑克森2月接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「晨間新聞」(Mornings)採訪內容。看到受訪對象是傑克森，麥特戴蒙立刻笑了起來。

傑克森在那場訪談中說道：「我和麥特戴蒙一起上過戲劇課，還被安排在課堂中搭檔排練對手戲；那時他已小有名氣，大家都覺得他以後可能成為大明星。如今在銀幕上看到他，我就會想著，『我認識這個人！』」

傑克森還透露，她和麥特戴蒙搭檔表演的是劇作家塞繆爾·貝克特(Samuel Beckett)經典名劇「等待果陀」(Waiting for Godot)其中一小段。傑克森回憶道，當時教授稱讚了她的演技，只對麥特戴蒙說：「我們再說吧！」

麥特戴蒙對這樣的吐槽內容，反應熱烈。他有些激動地對記者迪亞茲(Adriana Diaz)說：「真不敢相信她會說『我認識這個人』，她可是最高法院大法官啊！太不可思議了。」

在被問到是否記得同在哈佛上課的傑克森時，麥特戴蒙說他記得那門課，但一直等到後來聽見傑克森的聲音時，才想起自己曾與她演過對手戲。

麥特戴蒙說：「我那時想著『天哪！』然後就跑去跟孩子們說，『你們知道我跟誰一起演過戲嗎？』她提名被確認時，感覺真是太棒了。」

麥特戴蒙和傑克森在哈佛同班之後，各自有了很大的成就，麥特戴蒙老愛吹噓自己認識一位最高法院大法官。一同上過哈佛那門戲劇課的人除了傑克森和麥特戴蒙，還有班艾佛列克(Ben Affleck)。麥特戴蒙與班艾佛列克共同編寫的電影「心靈捕手」(Good Will Hunting）劇本，榮獲1997年奧斯卡最佳原創劇本獎。

影星麥特戴蒙(中)在新片「奧德賽」中飾演希臘英雄「奧德修斯」(Odysseus)；隨著電影的上映，激發美國人開始閱讀這本3000年前的史詩鉅著。(美聯社)

最高法院大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）或許是個被法律耽誤的天生女演員。她在哈佛大學選修戲劇課時，和「奧德賽」男主角麥特戴蒙同班排練對手戲。(美聯社)