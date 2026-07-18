隋棠爆霸凌風波 藍正龍怒「不應受這種鳥氣」

千千強調自己並不委屈。記者王聰賢／攝影

辦桌實境節目「請世界吃桌」18日在華視旁舉辦粉絲敲碗場，30桌席位秒殺。節目班底藍正龍、千千、浩子、陳隨意到場和粉絲共進晚餐，隋棠 則因陪小孩過暑假而缺席。

由於觀眾對於隋棠在節目中表現偏強勢，質疑她欺負千千，網路上相關話題不斷延燒。當被問到隋棠和千千是否真的因分工有不愉快時，千千強調自己絕對沒有受任何委屈，反而透過節目免費學了日文、主持，真的很幸運，到現在她都保留著浩子教她製作的主持手卡捨不得丟，希望觀眾能夠理性討論。

藍正龍先前特地發文，為隋棠和千千打抱不平。他坦言自己也做過幕後工作，好不容易完成這個節目，希望大家能多給予鼓勵，不要無限上綱。至於他為何久違發文，藍正龍直言：「主要是心疼，就是覺得大家太辛苦了，不應該受到這種鳥氣。」

對於剪接師遭受質疑「惡意剪輯」，浩子更是主動跳出來，強調團隊只有3名剪接師，要在10幾台攝影機拍下的內容中講出一個完整的故事，還要埋哽吸引觀眾收看，難度真的很高。「但是有些人偏把它往另外一個方向去，甚至在Threads上無限上綱，我覺得不需要」。浩子強調，剪接師承受的壓力外人難以想像，最後一集錄完時，第一個哭出來的就是剪接師，「他們壓力非常的大 ，所以不要傷害他們」。

不過「請世界吃桌」確實席捲了各個年齡層的觀眾，陳隨意被朋友瘋狂詢問能否出料理包，已經在思考可行性。

藍正龍、浩子、陳隨意與千千感嘆，節目遠赴海外拍攝時，大家不是忙著備料，就是在廚房或外場奔波，根本沒有時間好好坐下來享用辦桌菜，「每次都看著大家吃，自己卻一直忙工作。」直到這次活動，四人才終於有機會坐下來，好好品嚐阿燦師親手料理的一整桌辦桌菜，也真正體驗完整12道菜的台式辦桌魅力。

「請世界吃桌」官方YouTube頻道每周二更新，邀請觀眾持續跟著辦桌台灣隊，把台灣最具人情味的辦桌文化帶向全世界。

「請世界吃桌」在華視旁辦桌給粉絲吃。記者王聰賢／攝影

藍正龍不希望團隊任何人受氣。記者王聰賢／攝影

陳隨意、藍正龍、千千、浩子來陪粉絲吃桌。記者王聰賢／攝影