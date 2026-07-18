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黃大煒逝世後遭爆「3人行」 遭影射的Polo回應曝光

記者趙大智／即時報導
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黃大煒(左起)生前跟女友Vicky、音樂人Polo一起欣賞百老匯音樂劇。圖／黃大...
黃大煒(左起)生前跟女友Vicky、音樂人Polo一起欣賞百老匯音樂劇。圖／黃大煒、三禾行銷提供

歌手黃大煒驟逝，身後仍不得清淨，連女友Vicky、好友Polo都被捲入「三人行」傳聞。日前「化外之醫」製作人湯昇榮就已表示「不可能，Polo就是個小弟」，當場還傳訊息給Polo，看他要不要藉此對外澄清。

湯昇榮透露，Polo應該是看到了新聞，於是謝謝他幫忙說話，「他們很傷心，他也不希望這種事發生，他知道我相信他們」。

湯榮昇表示，會替Polo說話，是站在多年好友的立場，更不愛講人家八卦，再次重申Polo是一個很乖的小孩，就是做音樂，也覺得很傷心，被事情掃到對他不公平。

黃大煒去年3月為「化外之醫」宣傳時，身邊就帶著Polo，更熱心向媒體介紹飾演自己助理的Polo ，他笑言來台20多年，遇到音樂人都會打招呼給電話，「Polo WL是第一個真的打電話給我的人」。Polo用誠懇的表情說：「因為我不知道他是誰。」引起全場大笑。

Polo表示，原本在台灣只在超商學會「謝謝光臨」，因為和黃大煒一起做音樂之後中文進步許多，剛好在「化外」客串一角並且一起製作片尾曲「The Way I Feel」，是很難得的體驗。

黃大煒生前曾以61歲之齡跨界參與戲劇「化外之醫」的演出，當時首映會上，透露他原本不敢接演，是Vicky「離家出走5次」逼來的。2025年第60屆金鐘獎中，他打破紀錄入圍「戲劇節目最具潛力新人獎」以及「戲劇類節目原創歌曲獎」。

阮秋姮（右起）、黃大煒和Polo出席記者會。記者沈昱嘉／攝影
阮秋姮（右起）、黃大煒和Polo出席記者會。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 報導指出，黃大煒驟逝後，女友Vicky與好友Polo被捲入「三人行」傳聞，引發外界揣測。文章同時強調，相關說法已被製作人湯昇榮出面澄清。

  • 湯昇榮表示，Polo只是個小弟，也是多年好友，自己不愛講八卦，所以選擇站出來替他說話。他還提到已傳訊息給Polo，對方看到新聞後也感謝他幫忙澄清。

  • 黃大煒去年3月宣傳《化外之醫》時就帶著Polo亮相，還介紹他是自己的助理。兩人後來一起做音樂、合作片尾曲《The Way I Feel》，Polo也客串演出。

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