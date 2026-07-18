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子瑜主持首秀落空 「熱血籃球隊」台北站宣布取消

記者李姿瑩／即時報導
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「熱血籃球隊」原本有望到台灣。圖／摘自臉書
「熱血籃球隊」原本有望到台灣。圖／摘自臉書

韓國SBS人氣實境節目「熱血籃球隊」第一季曾前往菲律賓舉辦賽事，第二季原定今年夏天移師台北小巨蛋舉辦最終戰，並邀集SHINee珉豪、EXO燦烈等藝人訪台，與台灣明星同場較勁，消息曝光後引發粉絲高度期待。不過，主辦單位大步整合行銷16日突然宣布，活動因「不可抗力因素」確定取消，令不少粉絲相當錯愕。

「熱血籃球隊」由前韓國職籃球星徐章焄率領「Rising Eagles」隊伍，第一季播出後獲得不少關注，第二季除了原班人馬珉豪外，更加入EXO燦烈、朱利安姜等新成員，原本規劃將最終戰搬到台北小巨蛋舉行，也讓台灣粉絲相當期待。

根據「TVBS新聞網」報導，知情人士透露，活動原先規畫的演出陣容十分豪華，韓方曾提出Super Junior、i-dle、aespa及ENHYPEN等全球知名團體作為中場表演嘉賓人選，並有意邀請TWICE台灣成員周子瑜擔任特別MC。然而，最終因涉及台韓雙方商業合作糾紛，活動未能如期舉辦。

主辦單位大步整合行銷16日在社群平台發布公告表示，因受不可抗力因素影響，經審慎評估後，遺憾決定取消原定於台北小巨蛋舉辦的《RISING EAGLES 熱血籃球隊－第二季－最終戰》台北站。

公告中指出，主辦方曾向外界預告將於今年夏天與觀眾見面，因此深知取消消息勢必讓一路支持、持續關注活動的粉絲感到失望。對於所有支持者的信任、耐心等待與期待，主辦單位表達由衷感謝，並強調此次取消並非公司所樂見，而是在綜合評估各項客觀因素後所做出的艱難決定，對於造成粉絲失望與不便，也再次致上最誠摯的歉意。

「熱血籃球隊」原本有望訪台。圖／摘自臉書
「熱血籃球隊」原本有望訪台。圖／摘自臉書

精華 FAQ

  • 節目第二季原定今年夏天移師台北，並在台北小巨蛋舉辦最終戰，原先還規劃邀請多位韓星與台灣藝人同場較勁，吸引不少粉絲期待。

  • 主辦方表示活動受不可抗力因素影響，經審慎評估後決定取消；報導並指出，背後疑似涉及台韓雙方商業合作糾紛，導致活動無法如期舉行。

  • 知情人士透露，韓方曾提出Super Junior、i-dle、aespa、ENHYPEN等團體作為中場表演人選，也有意邀請TWICE台灣成員周子瑜擔任特別MC。

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