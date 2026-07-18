郭彥甫流感併發心內膜炎險喪命 憶生死一瞬：真的在倒數
44歲郭彥甫近日出席醫願診所院長葉曙慶新書「醫願」簽書會，談起人生最深刻的健康警訊，坦言多年以前曾因一場流感併發心內膜炎，差點丟掉性命，至今回想仍心有餘悸。
他回憶，當時人在國外工作，原本以為只是一般感冒，沒想到病情急轉直下，竟演變成心內膜炎，甚至危及生命。「雖然已經過了很多年，現在回想起來還是覺得很可怕，那是一種真實感覺生命在倒數計時的時刻，還好有葉醫師」。
經歷生死關頭後，郭彥甫最大的改變，就是不再輕忽任何身體警訊。他說，如果能回到當時，最想提醒自己的一句話就是：「不要因為小小感冒症狀，就懶得看醫生。」
他笑說，如今若再安排海外旅行，行李箱一定會先放好感冒藥、外套以及一雙好走的鞋，把健康擺在第一位。
近年從藝人轉型畫家，郭彥甫坦言，現在的生活節奏和過去完全不同，身心狀態也變得更加平衡。至於創作卡關時如何紓壓？他笑說答案很簡單，就是開車兜風，讓腦袋放空。
談到保養之道，郭彥甫表示自己沒有特別秘訣，「維持對事物的好奇心，我覺得很有幫助」。他認為，不只是身體健康，保持對生活的熱情，同樣也是維持好狀態的重要關鍵。
他多年以前在國外工作時，原本以為只是一般流感或感冒，沒想到病情惡化成心內膜炎，甚至一度危及生命，讓他至今回想仍感到後怕。 經歷這次重病後，他不再輕忽任何身體警訊，若感冒症狀出現也會提高警覺，並提醒自己不要因為小病就懶得就醫，健康優先成為他的原則。 他表示自己已轉型為畫家，生活節奏比過去更平衡，創作卡關時會開車兜風放空，平時也重視保持好奇心，認為這有助於維持身心好狀態。
精華 FAQ
他多年以前在國外工作時，原本以為只是一般流感或感冒，沒想到病情惡化成心內膜炎，甚至一度危及生命，讓他至今回想仍感到後怕。
經歷這次重病後，他不再輕忽任何身體警訊，若感冒症狀出現也會提高警覺，並提醒自己不要因為小病就懶得就醫，健康優先成為他的原則。
他表示自己已轉型為畫家，生活節奏比過去更平衡，創作卡關時會開車兜風放空，平時也重視保持好奇心，認為這有助於維持身心好狀態。
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