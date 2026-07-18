郭彥甫流感併發心內膜炎險喪命 憶生死一瞬：真的在倒數

郭彥甫提醒大家不要因為小症狀就不看醫生。圖／摘自臉書

44歲郭彥甫近日出席醫願診所院長葉曙慶新書「醫願」簽書會，談起人生最深刻的健康警訊，坦言多年以前曾因一場流感併發心內膜炎，差點丟掉性命，至今回想仍心有餘悸。

他回憶，當時人在國外工作，原本以為只是一般感冒，沒想到病情急轉直下，竟演變成心內膜炎，甚至危及生命。「雖然已經過了很多年，現在回想起來還是覺得很可怕，那是一種真實感覺生命在倒數計時的時刻，還好有葉醫師」。

經歷生死關頭後，郭彥甫最大的改變，就是不再輕忽任何身體警訊。他說，如果能回到當時，最想提醒自己的一句話就是：「不要因為小小感冒症狀，就懶得看醫生。」

他笑說，如今若再安排海外旅行，行李箱一定會先放好感冒藥、外套以及一雙好走的鞋，把健康擺在第一位。

近年從藝人轉型畫家，郭彥甫坦言，現在的生活節奏和過去完全不同，身心狀態也變得更加平衡。至於創作卡關時如何紓壓？他笑說答案很簡單，就是開車兜風，讓腦袋放空。

談到保養之道，郭彥甫表示自己沒有特別秘訣，「維持對事物的好奇心，我覺得很有幫助」。他認為，不只是身體健康，保持對生活的熱情，同樣也是維持好狀態的重要關鍵。

郭彥甫出席新書活動。圖／醫願診所提供