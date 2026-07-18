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櫻井翔首度到台灣主持 帶師弟10月登上台北小巨蛋

記者李姿瑩／即時報導
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櫻井翔首度在台北主持大型活動。圖／寬宏藝術提供
櫻井翔首度在台北主持大型活動。圖／寬宏藝術提供

2025年於東京巨蛋首次舉辦便引發高度關注的大型音樂節「MUSIC EXPO LIVE」即將到台北，「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」將於10月24日、25日下午6點在台北小巨蛋盛大登場，由櫻井翔擔綱主持，集結AiNA THE END、ATEEZ、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince、NCT WISH、櫻坂46及&TEAM等八組亞洲超人氣藝人輪番演出，以跨越日本、韓國等亞洲流行音樂勢力的豪華陣容，打造今年秋天最受矚目的國際音樂盛會。

「MUSIC EXPO LIVE」自2025年於東京巨蛋誕生後，短短一年便宣布跨足海外，首站選定台北舉辦，不僅象徵活動版圖正式拓展至海外，也再次展現台北作為亞洲重要音樂演出城市的魅力。近年來，台北持續吸引來自世界各地的藝人與大型演出活動，逐漸成為亞洲娛樂市場的重要演出據點之一，而「MUSIC EXPO LIVE」首次海外公演選擇落腳台北，也讓台灣樂迷有機會一次感受來自亞洲各地音樂文化的交流與碰撞。

本次演出將由國民天團ARASHI出身的櫻井翔擔任主持人，串聯兩天精彩舞台，為來自不同國家、不同音樂風格的重量級藝人帶來更多交流火花。八組人氣藝人橫跨亞洲流行音樂版圖，從個人歌手、偶像團體到新世代話題組合齊聚一堂，不僅展現當代亞洲流行文化的多元樣貌，也讓「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」超越單一演唱會形式，成為匯聚亞洲音樂能量的重要舞台。

本次活動演出陣容包含AiNA THE END、ATEEZ、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince、NCT WISH、櫻坂46及&TEAM八組超人氣藝人，橫跨J-POP與K-POP兩大音樂領域，從個人音樂魅力、偶像文化、新世代團體潮流，到全球矚目的舞台表演，完整呈現亞洲流行音樂的多元面貌。

來自不同國家、引領各自音樂潮流的藝人齊聚台北。

「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」將於10月24日、25日下午6點於台北小巨蛋盛大演出，更多票價及購票資訊將於7月22日正式公布。

精華 FAQ

  • 活動將於2026年10月24日與25日，每天下午6點在台北小巨蛋登場，這也是該音樂節首次跨出日本、選在海外舉辦的重要演出。

  • 本次由ARASHI成員櫻井翔擔任主持，演出陣容包括AiNA THE END、ATEEZ、FRUITS ZIPPER、Hearts2Hearts、King & Prince、NCT WISH、櫻坂46及&TEAM等8組藝人。

  • 因為MUSIC EXPO LIVE自2025年在東京巨蛋誕生後，僅1年就首次移師海外，而首站選在台北，象徵台北已成亞洲重要演出城市，也讓樂迷一次感受J-POP與K-POP交流。

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