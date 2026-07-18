我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約退伍軍人症出現首例死亡 已67人感染

重慶彭水山體崩塌前後對比圖曝光 怵目驚心

西城男孩想合作周杰倫 主唱吃豬血糕「以為是甜的」

記者梅衍儂／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
西城男孩明年1月將在高雄開唱。圖／Live Nation Taiwan提供
西城男孩明年1月將在高雄開唱。圖／Live Nation Taiwan提供

青春代名詞之一西城男孩（Westlife）迎接成軍25周年將展開世界巡演，明年1月30日要登上高雄巨蛋開唱。主唱尚恩（Shane Filan）透露這次將是「有史以來最精彩的一場演出」，更表示聽過周杰倫的名字，直言：「如果有人能介紹我們認識，一定很棒！」

談到台灣，尚恩笑說自己對各地美食一向抱持開放心態，這次受訪時首次聽到台灣特色小吃「豬血糕」，還一度誤以為是甜點。經過媒體解釋後，他立刻表示：「好，我一定會去試試看。」他笑說，每到一個國家，總會有人推薦在地美食，而自己非常願意挑戰新食物，「如果不喜歡，就再試別的就好了」。

來台多次，尚恩除了對美食印象深刻，也提到如果要從台灣帶一樣紀念品回家，他最想帶的是一幅畫作。「我很喜歡藝術，我太太也很喜歡，希望可以找到一幅代表台灣風景、又很漂亮的畫，未來看到它就會想起台灣」。

團體走過25年，不少年輕歌迷是透過父母認識西城男孩，尚恩形容他們一直都是一個「唱著旋律優美、充滿力量情歌的愛爾蘭團體」。他認為，正因為歌曲旋律動人、容易跟著唱，才能一路陪伴不同世代成長，「很多歌迷現在帶著自己的孩子一起來聽我們唱歌，這真的很特別」。

談到未來是否有機會與台灣歌手合作，他坦言對華語歌手不熟悉，直到媒體提起周杰倫與蔡依林時，他立刻表示：「Jay Chou？我有聽過這個名字。」他笑說，上次來台灣時也有人向他介紹過周杰倫，並大方表示西城男孩一直希望能與不同國家的歌手合作，不只是音樂交流，更是一種尊重當地文化的方式。

「如果有人到愛爾蘭，和愛爾蘭歌手一起唱歌，我們也會覺得那是一種很有誠意的表現」。他期待未來巡演能邀請更多當地歌手同台演出，也不排除和台灣歌手合作演唱「My Love」、「Flying Without Wings」等經典作品。

尚恩也向台灣歌迷喊話：「真的很謝謝大家一路支持，我已經迫不及待明年1月到高雄和大家見面，到時候見！」

主唱尚恩（中）承諾將帶來歷來最精彩的演出，經典金曲一首都不會少。圖／Live N...
主唱尚恩（中）承諾將帶來歷來最精彩的演出，經典金曲一首都不會少。圖／Live Nation Taiwan提供

西城男孩的歌曲是許多人的青春回憶。圖／Live Nation Taiwan提供
西城男孩的歌曲是許多人的青春回憶。圖／Live Nation Taiwan提供

精華 FAQ

  • 西城男孩為慶祝成軍25周年展開世界巡演，預計明年1月30日在高雄巨蛋開唱，主唱尚恩並表示這將是有史以來最精彩的一場演出。

  • 尚恩聽到周杰倫名字後立刻表示有聽過，並認為若有人能介紹彼此認識會很棒；他也說西城男孩一直希望與不同國家的歌手合作。

  • 因為他第一次聽到台灣小吃豬血糕，直覺以為是甜點，經媒體解釋後才知道是特色鹹食，隨即表示願意試試看，展現對在地美食的開放態度。

周杰倫

上一則

韓男團脫口「一起泡澡吧」粉絲驚呆 原來他想講的是這個

延伸閱讀

瘦了9公斤…蔡一傑戰勝腦癌回歸 草蜢跟五月天邀歌

瘦了9公斤…蔡一傑戰勝腦癌回歸 草蜢跟五月天邀歌
同台韓流天王Rain 吳宗憲唱好唱滿嗆「等一下」

同台韓流天王Rain 吳宗憲唱好唱滿嗆「等一下」
台原住民歌手戴曉君7／10亮相林肯中心 傳遞來自土地的聲音

台原住民歌手戴曉君7／10亮相林肯中心 傳遞來自土地的聲音
致敬方大同…盧廣仲曾遭霸凌滿身傷 自曝缺乏安全感

致敬方大同…盧廣仲曾遭霸凌滿身傷 自曝缺乏安全感

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
羅大佑72歲生日前夕迎音樂「新生命」。圖／媒體棧、大右音樂、超級圓頂提供

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

2026-07-10 09:51
張秀卿「戲說台灣」白沙屯媽祖廟首次授權戲劇拍攝。記者王聰賢／攝影

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

2026-07-13 13:46
吳綺莉罕見開直播談成龍。(取材自微博)

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

2026-07-15 19:37
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元