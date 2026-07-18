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韓男團脫口「一起泡澡吧」粉絲驚呆 原來他想講的是這個

記者李姿瑩／即時報導
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P1Harmony帶來精彩演出。圖／和協整合行銷提供
P1Harmony帶來精彩演出。圖／和協整合行銷提供

韓國人氣男團P1Harmony今（18日）在新北工商展覽中心舉行《2026 P1Harmony ASIA STAGE [BE UNIQUE]》台北站，台北也是本次亞洲巡演首個海外城市。演唱會尾聲準備與全場粉絲拍攝大合照時，隊長KEEHO原本想用中文邀大家「一起拍照」，卻一時口誤說成「一起泡澡吧」，讓六位成員瞬間笑成一團，台下粉絲也笑翻。發現自己說錯後，他趕緊用英文詢問「『對不起』中文怎麼說？」，現場一陣爆笑。

P1Harmony以〈ICE〉、〈Work〉、〈Emergency〉揭開序幕，近2小時演出共帶來21首歌曲，也演唱〈DUH!〉、〈SAD SONG〉等代表作。JIUNG多次以中文和粉絲互動，展現十足誠意。聊天環節中，成員透露前一天抵台後先去吃了豬肉湯飯，還討論起味道是否道地；當聽見有粉絲來自高雄、台北等地時，還一度以為新北市就是「新的台北市」，反應讓全場笑聲不斷。KEEHO則分享，這趟已經吃了不少芒果，還甜喊：「台灣芒果很好吃，但妳們比芒果還甜！」引來其他成員起鬨。

演唱會也安排多段個人及小分隊舞台。JONGSEOB演唱〈Amnesia〉時手持酒杯登場，被成員笑虧「看起來長大了」，他隨後解釋杯子裡其實裝的是茶，卻被其他成員一路追問首爾場是不是也一樣，讓他笑而不答。KEEHO、THEO與JIUNG重新演唱BIGBANG經典歌曲〈If You〉；INTAK則帶來RAIN〈HIP SONG〉，在粉絲不停高喊「再一次」下，也加碼再跳一遍。

演出最後，成員們輪流分享再次來台的心情，不僅感謝粉絲利用週末到場支持，也和P1ece約定，很快就會再回到台灣見面。

P1Harmony帶來精彩演出。圖／和協整合行銷提供
P1Harmony帶來精彩演出。圖／和協整合行銷提供

精華 FAQ

  • 他原本想邀粉絲「一起拍照」，卻一時口誤說成「一起泡澡吧」，讓成員和台下粉絲都當場笑翻，場面相當歡樂。

  • 演唱會從〈ICE〉、〈Work〉、〈Emergency〉開場，整場近2小時共帶來21首歌曲，也包含〈DUH!〉、〈SAD SONG〉等代表作。

  • 成員們感謝粉絲利用週末到場支持，也表示這次來台感受很好，並和P1ece約定，之後會很快再回到台灣與大家見面。

ICE

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