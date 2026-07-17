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任嘉倫慘遭「任國超」壓番… 直播一句話笑翻全網 網：被本名搶C位

娛樂新聞組／即時報導
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網友笑任嘉倫「被自己的本名搶了峰頭」。(取材自微博)
網友笑任嘉倫「被自己的本名搶了峰頭」。(取材自微博)

大陸男星任嘉倫近日為主演的新劇「深淵無間」現身平台直播宣傳，沒想到比起新劇內容，現場一段關於「本名」的互動意外成為最大亮點，相關話題「任嘉倫現在直接喊國超了嗎」迅速衝上熱搜，讓網友笑稱，「第一次看到明星被自己的本名搶了峰頭」。

直播一開始，主持人便十分自然地以本名「國超」稱呼任嘉倫，讓他當場愣了一下，隨即笑著回應，「哎呦天哪，現在直接喊國超了嗎？」一句話立刻逗樂全場，也讓直播間氣氛瞬間升溫。

更有趣的是，當工作人員遞上宣傳板請他簽名時，任嘉倫竟一臉認真地拿著筆思考，還反問大家，「簽哪個名字？國超還是嘉倫？」話音剛落，現場工作人員異口同聲喊出「國超」，讓他哭笑不得，直播片段隨即在網路瘋傳。

眾所周知，「國超」正是任嘉倫的本名。過去他多以藝名活動，但近來越來越多人直接以本名稱呼他，除了合作夥伴、主持人，就連不少粉絲也逐漸改口，「國超」反而成了更親切的稱呼。

這股「國超熱」也與近期實施的影視演員署名新規有關。自7月10日起，影視作品片頭採用「本名（藝名）」的署名方式，任嘉倫主演的「深淵無間」片頭因此寫上「任國超（任嘉倫）」，讓「任國超」曝光度大增。

有趣的是，由於署名新規還規定同一番位演員須依姓氏筆畫排序，網友忍不住開玩笑說，「別人都在爭番位，只有任嘉倫被任國超『壓番』」，更有人笑稱，「打工十年，最後被自己的本名搶了C位」。

一場原本宣傳新劇的直播，意外因本名掀起討論熱潮，也讓任嘉倫再度憑藉自然、不做作的互動圈粉無數。

精華 FAQ

  • 他在宣傳新劇「深淵無間」時，被主持人直接以本名「國超」稱呼，還當場反問大家是否直接喊國超，幽默反應迅速帶動話題衝上熱搜。

  • 當工作人員請他簽名時，他認真思考該簽國超還是嘉倫，現場卻一致喊國超，讓他哭笑不得，也讓這段直播片段在網路上瘋傳。

  • 因為新規要求影視作品片頭採本名加藝名署名，讓他的作品寫成任國超（任嘉倫）；加上姓氏筆畫排序規則，網友便拿來開玩笑說本名搶了C位。

任嘉倫

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