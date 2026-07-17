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蕭敬騰認了「社交最累」…新歌吐心聲

記者梅衍儂／台北即時報導
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蕭敬騰有「省話一哥」的稱號。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰有「省話一哥」的稱號。圖／喜鵲娛樂提供

金曲歌王蕭敬騰出道以來就有「省話一哥」的封號，新歌「流浪流浪就好」是他首次透過作品正面回應自己的「I人」特質，坦言比起熱鬧社交，更需要透過獨處恢復能量，也希望藉由歌曲打破外界對內向人格的刻板印象。

蕭敬騰話不多、個性內斂，他表示多年來站在聚光燈下，習慣在人群與喧囂中工作，但也逐漸找到屬於自己的生活節奏，每次忙碌過後，都需要留一些時間與自己相處，才能重新找回平靜。

他希望透過新歌重新詮釋外界對「I人」的理解。他認為，I人並不等於內向，而是「能量來源來自自己，而不是外界的人」。他認為，真正重要的不是迎合別人，而是在認識自己之後，依然能自在地生活，即使與世界格格不入，也不需要勉強改變。

除了推出新歌，蕭敬騰近期也參與實境節目「五十公里桃花塢」，在節目中與來賓共同建立微型社交圈，展現不同於舞台上的真實面貌，也恰巧呼應「流浪流浪就好」想傳達的核心精神。

蕭敬騰表示，經過多年摸索後，他終於明白，真正的安定不是來自外界，而是與自己和平相處，「心之所向，流浪到哪都是歸處；若沒有承認真正的自己，走到哪裡都會感到不自在」。

精華 FAQ

  • 他以新歌《流浪流浪就好》正面回應自己的I人特質，透過作品表達比起熱鬧社交，更需要獨處來恢復能量，也希望改變外界對內向人格的既定印象。

  • 他認為I人不等於內向，而是能量來源來自自己，不依賴外界。他強調重要的是認識自己後仍能自在生活，不必為迎合他人而勉強改變。

  • 蕭敬騰參與《五十公里桃花塢》，在節目中與來賓建立微型社交圈，展現舞台外的真實面貌，正好呼應歌曲所說的與自己和平相處、找到安定感。

蕭敬騰

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