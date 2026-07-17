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「小鬼當家2」鴿子女士 愛爾蘭女星布倫達弗里克逝世

中央社都柏林17日綜合外電報導
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愛爾蘭資深女星布倫達弗里克17日驚傳逝世消息，享壽81歲。(路透)
愛爾蘭資深女星布倫達弗里克17日驚傳逝世消息，享壽81歲。(路透)

愛爾蘭資深女星布倫達弗里克今天驚傳逝世消息，享壽81歲。她生前以電影「我的左腳」榮獲奧斯卡最佳女配角獎，最為人熟知的角色之一是在「小鬼當家2」中飾演街友「鴿子女士」。

英國廣播公司（BBC）及「鏡報」（The Mirror）等媒體報導，布倫達弗里克（Brenda Fricker）的經紀人發表聲明指出，布倫達弗里克已經過世，她將長存全世界許多電影與電視影迷的心中。

布倫達弗里克曾在電影「我的左腳」（My Left Foot）中扮演丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）的母親，於1990年獲頒奧斯卡最佳女配角獎，成為史上首個獲此殊榮的愛爾蘭女演員。

此外，布倫達弗里克也因為在1992年好萊塢電影「小鬼當家2」（Home Alone 2: Lost in New York）中飾演在紐約中央公園的「鴿子女士」（Pigeon Lady），深植影迷回憶。

在劇中，她扮演的「鴿子女士」是遊民，由影星麥考利克金（Macaulay Culkin）飾演的走失的10歲小男孩凱文（Kevin McCallister）一開始很害怕她，但兩人後來成為朋友，最後她更救了凱文。

在電視劇方面，她以BBC長壽影集「急診室」（Casualty）中扮演護士梅根羅奇（Megan Roach）一角，為英國電視觀眾所熟知。

精華 FAQ

  • 她最廣為人知的作品包括《我的左腳》、《小鬼當家2》與《急診室》。其中《我的左腳》讓她拿下奧斯卡，《小鬼當家2》則讓她的鴿子女士角色深植人心。

  • 布倫達弗里克在《我的左腳》中飾演丹尼爾戴路易斯的母親，並於1990年獲得奧斯卡最佳女配角獎，成為史上首位拿下這項榮譽的愛爾蘭女演員。

  • 她在紐約中央公園飾演的鴿子女士是一名遊民，起初讓走失的凱文感到害怕，後來兩人成為朋友，最後她還在關鍵時刻出手救了凱文。

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