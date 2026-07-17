林志玲第1分工作內容曝光…自豪成兒子「床邊說書人」

林志玲被大家公認是天生的「聲優」。圖／讀者提供

林志玲 擔任「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」展覽代言人，並為展覽獻聲錄製線上語音導覽。昨她出席記者會，3度受邀成為語音導覽員，擁有加拿大多倫多大學西方美術史、經濟學雙主修背景的她透露，踏入演藝圈前的第一份工作其實是在富邦藝術基金會擔任藝術行政。

儘管要作的功課繁複，但林志玲卻樂在其中並收穫良多，念西方美術史本科系出身的她開心表示：「透過這次參與，再次感受到藝術真的能跨越時間，儘管這些作品年代久遠，但裡面談的光、情感、人性，至今對我來說還是很有共鳴，也感覺重新複習了一遍之前所學的知識，並重新和真實作品連結，因此對我來說是一件很幸福的事情！」

她表示：「大家可能以為只是把稿子念完，但其實我會先理解作品、藝術家的創作背景，再去想像，如果我是第一次走進展場的觀眾，希望用什麼樣的語氣陪伴他們，進而能有限的時間裡，把艱深的藝術知識，用最自然、最容易理解的方式分享給大家，同時又不能失去作品原本的深度。」

有著甜美嗓音的林志玲被大家公認是天生的「聲優」，除了勝任配音及語音導覽工作外，私底下聲音表演的各類工作展現出高度熱忱，更自我期許能朝全方位的跨界聲音工作者邁進，她表示：「如果未來有適合的作品，不管是電影、動畫，或是藝術、教育相關的內容，我都很願意嘗試，希望能用不同的方式和大家交流。」

被問到演戲跟配音哪個工作比較難？林志玲認為配音與演戲其實有著「把情感真誠地傳遞出去」的共同點，但兩者的挑戰卻截然不同，「演戲能透過眼神、表情與肢體幫助角色說故事，配音則完全只能仰賴聲音，因此每一句話的節奏、停頓、甚至是微小的呼吸聲都至關重要，反而需要更強大的想像力。」

熱衷聲音表演工作的林志玲不僅擅長語音導覽用聲音陪伴觀眾外，在家也用甜美嗓音陪伴孩子入眠，自曝是小孩專屬「故事說書員」的她透露睡前常說故事給孩子聽，更善用自己聲音表演功力大玩角色扮演變聲演出，超生動的說故事功力連兒子也招架不住，每次聽完都興奮拉著她要求「再講一次」！

她笑說：「我念睡前故事時加一些不同角色的聲音，把故事說得更加生動有趣，兒子也喜歡聽說故事。」除了自己當說書員增進親子互動外，林志玲也分享了別具智慧的雙向互動心法，她透露有時候自己會退居配角，讓小朋友試著看圖說故事，用孩子自己的方式來表達。

而自己則扮演一個全然專注的傾聽者，「我覺得閱讀故事，是很珍貴的陪伴時間，也是一種親子之間的交流」。林志玲期盼透過一聽一說的互動過程，不只培養孩子的想像力與同理心，也能在無形中增進孩子的表達能力。

林志玲擔任展覽代言人，並為展覽獻聲錄製線上語音導覽。圖／讀者提供